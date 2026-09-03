Samuel Biener, de Meteored, advierte de noches tórridas en Canarias: el calor no da tregua

El domo de calor alcanzará entre este jueves y viernes su máxima intensidad en amplias zonas de la Península, con temperaturas de hasta 42-43 grados en las vegas del Guadiana y el valle del Guadalquivir, según explica Samuel Biener, meteorólogo de Meteored.
Canarias queda al margen de esos valores extremos, pero aparece entre las zonas donde el episodio cálido seguirá dejando noches tórridas. El experto señala que estas condiciones también afectarán a Andalucía, la costa mediterránea y Baleares.
El episodio llega después del inicio del otoño climatológico, que comenzó el 1 de septiembre. Sin embargo, la atmósfera mantiene un patrón más propio del verano, con temperaturas elevadas en distintos puntos del país.
El calor alcanza su máximo en la Península
Samuel Biener explica que España está a las puertas del pico del domo de calor. Las temperaturas llegarán o superarán los 40 grados en la península durante las próximas horas.
El meteorólogo apunta también a un cambio de escenario a partir del viernes. Un embolsamiento de aire frío en el Atlántico comenzará a modificar la situación y favorecerá la llegada de nubosidad media y alta.
Al mismo tiempo, una entrada de polvo sahariano afectará a buena parte de la Península. La presencia de calima y nubes podría limitar el ascenso de las temperaturas máximas en algunas zonas.
La situación será distinta durante el fin de semana. La vaguada se adentrará más en el oeste peninsular y aumentará la inestabilidad, con tormentas y un descenso de las temperaturas en la vertiente atlántica.
¿Qué ocurrirá en Canarias?
Para las Islas, el aspecto destacado del pronóstico es la persistencia del calor durante las noches. Canarias figura entre las zonas donde volverán las noches tórridas, según el análisis de Samuel Biener.
El concepto hace referencia a noches con temperaturas mínimas especialmente elevadas, que dificultan el descanso y mantienen el ambiente cálido durante buena parte de la madrugada.
La evolución concreta será diferente según la Isla y la vertiente. Las predicciones de AEMET se actualizan por municipios y pueden mostrar diferencias importantes dentro de un mismo territorio debido a la altitud y la situación geográfica.
En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, AEMET mantiene para el viernes un escenario con nubosidad y temperaturas elevadas, dentro de una evolución que puede variar durante las próximas actualizaciones.
Por ahora, AEMET no mantiene avisos marítimos para Canarias en el periodo consultado.
El fin de semana cambia el tiempo en la Península
El cambio será más evidente en la Península durante el sábado. Según el análisis de Meteored, las tormentas podrían dejar chubascos intensos, granizo y fuertes rachas de viento en distintos puntos del oeste y norte peninsular.
Entre las zonas con mayor probabilidad de tormentas aparecen Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, el interior del País Vasco y los Pirineos.
El domingo, la actividad tormentosa se desplazará hacia el noreste, con posibilidad de tormentas localmente intensas en Aragón, Cuenca, La Rioja y el noreste de Castilla y León.
En Canarias, mientras tanto, el foco seguirá puesto en las temperaturas nocturnas y en la evolución de la masa de aire cálido durante los próximos días.