La AEMET aclara qué tiempo nos espera en otoño: abrigos y paraguas tendrán poco uso en Canarias

Canarias afronta un otoño con una alta probabilidad de temperaturas por encima de lo habitual, según la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para septiembre, octubre y noviembre. El organismo sitúa entre el 60% y el 70% la probabilidad de que el trimestre sea más cálido de lo normal, especialmente en los archipiélagos.
La posibilidad de que el otoño resulte más frío de lo habitual se sitúa en torno al 10%, según AEMET. La predicción apunta así a una mayor probabilidad de temperaturas elevadas durante la estación, aunque no descarta la aparición de episodios fríos.
La situación es diferente al analizar las precipitaciones. Canarias presenta un 40% de probabilidad de que el otoño sea más seco de lo habitual, frente a un 10% de posibilidades de que sea más lluvioso. El resto de escenarios contempla que las precipitaciones se sitúen dentro de los valores habituales.
¿Cómo será el otoño en Canarias?
La predicción de AEMET apunta a una señal más clara para las temperaturas que para las lluvias. El organismo recuerda que las previsiones estacionales ofrecen tendencias para el conjunto de los tres meses, por lo que no permiten anticipar el tiempo concreto que hará cada semana.
En el caso de las temperaturas, un otoño con valores medios superiores a los habituales no significa que no vaya a haber períodos fríos. Estos episodios pueden producirse durante la estación, aunque la tendencia apunta a que serían menos frecuentes que los períodos cálidos.
La incertidumbre aumenta cuando se trata de las precipitaciones. AEMET explica que un único episodio de lluvias intensas puede modificar de forma importante el balance de toda una estación.
Por este motivo, la Agencia pide interpretar con cautela la predicción sobre las lluvias y diferenciar entre la tendencia climática del trimestre y la previsión meteorológica a corto plazo.
Septiembre, octubre y noviembre tendrán escenarios diferentes
AEMET también ha detallado la evolución prevista de las precipitaciones en la Península. En septiembre, la probabilidad de lluvias superiores a lo normal será mayor en la vertiente mediterránea.
Para octubre y noviembre, la señal cambia y apunta a una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo habitual en el noroeste de la Península. En el suroeste peninsular no se aprecia una tendencia clara.
En Canarias, la señal estacional apunta principalmente hacia un escenario más seco de lo normal, aunque con un grado de incertidumbre superior al registrado en la predicción de temperaturas.
La evolución real del tiempo dependerá de los episodios meteorológicos que se produzcan durante los próximos meses. Las predicciones estacionales no permiten determinar ahora cuándo llegarán posibles períodos de calor, frío, lluvias o episodios de viento.
El otoño meteorológico comenzó el 1 de septiembre y comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre. El otoño astronómico comenzará más adelante, con el equinoccio de septiembre.