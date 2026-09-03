La Aemet advierte de más calor este jueves en Canarias: las temperaturas por islas

Las temperaturas subirán este jueves en Canarias, con máximas que alcanzarán los 30 grados en Tenerife y podrán llegar a 32 grados en zonas de Gran Canaria y Fuerteventura. La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, algunos intervalos de nubes bajas y calima ligera en altura en las islas orientales y Gran Canaria, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En las capitales, Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 23 grados y una máxima de 30, mientras que Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 23 y los 28 grados.
El viento soplará del nordeste, de flojo a moderado en general, aunque podrá alcanzar intervalos de fuerte en determinadas zonas costeras, especialmente en el sureste y el oeste de algunas Islas.
Previsión por islas
Lanzarote tendrá intervalos de nubes bajas y altas, con amplios claros durante la tarde. También se espera calima ligera en altura. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, sobre todo en zonas de interior, y no se descarta alcanzar los 30 grados en el sureste. Arrecife tendrá entre 22 y 31 grados.
En Fuerteventura también habrá intervalos de nubes bajas y altas, con claros durante las horas centrales y la tarde. La calima ligera estará presente en altura. Las máximas podrán alcanzar entre 30 y 32 grados en el sureste. Puerto del Rosario registrará una mínima de 21 y una máxima de 28 grados.
En Gran Canaria predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas en el norte y nubes altas. Las temperaturas subirán ligeramente en las cumbres y la vertiente norte. Se esperan valores de 30 a 32 grados en medianías del sur y cumbres. Las Palmas de Gran Canaria tendrá 23 grados de mínima y 28 de máxima.
En Tenerife habrá cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte. Las máximas permanecerán sin grandes cambios, aunque subirán en cumbres y en la vertiente norte. Se alcanzarán los 30 grados en zonas bajas del sur y del área metropolitana. Santa Cruz de Tenerife tendrá entre 23 y 30 grados.
La Gomera tendrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte. Las máximas subirán ligeramente en zonas de interior y no se descartan los 30 grados en zonas bajas del sur. San Sebastián de La Gomera oscilará entre 24 y 29 grados.
En La Palma se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte y este. Las máximas subirán en zonas de interior. Santa Cruz de La Palma registrará 20 grados de mínima y 29 de máxima.
El Hierro tendrá cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte. Las mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas subirán en zonas de interior. Valverde tendrá 17 grados de mínima y 21 de máxima.
Viento y estado de la mar
El viento del nordeste será flojo a moderado en buena parte del Archipiélago. Podrá alcanzar intervalos de fuerte en las costas del sureste y extremo oeste de algunas Islas.
En las aguas de Canarias se esperan vientos del norte al nordeste de fuerza 5 a 6, con posibles repuntes de fuerza 7. El estado de la mar será de marejada a fuerte marejada, con áreas de mar gruesa y mar de fondo del norte al nordeste de uno a dos metros.