50 euros para material escolar en Santa Cruz de Tenerife: así recibirán la ayuda las familias vulnerables

Las familias de Santa Cruz de Tenerife en situación de vulnerabilidad podrán recibir tarjetas de ayuda de 50 euros para comprar material escolar con motivo del inicio del nuevo curso. El Ayuntamiento distribuirá estas tarjetas a través de la red de entidades colaboradoras que trabajan con los servicios sociales municipales.
La iniciativa se pone en marcha gracias al acuerdo de colaboración entre el Consistorio y la Fundación DinoSol y tiene como objetivo aliviar parte del gasto que supone la vuelta a las aulas para los hogares con menos recursos.
La entidad Bancoteide será la encargada de canalizar el reparto de las tarjetas entre las familias beneficiarias.
¿Quién recibirá las tarjetas de 50 euros?
Las ayudas están dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad del municipio. El reparto se realizará a través de las entidades colaboradoras que trabajan con el Ayuntamiento, por lo que el Consistorio no detalla en la información facilitada un procedimiento de solicitud directa por parte de las familias.
Las tarjetas podrán utilizarse para la adquisición de material escolar necesario para el comienzo del curso.
La financiación procede de las tarjetas adicionales previstas en el convenio firmado en julio entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación DinoSol.
Ese acuerdo contempla una aportación equivalente al 3% de la facturación anual de las tarjetas básicas adquiridas por el Ayuntamiento para las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS).
Esos fondos adicionales pueden destinarse a diferentes necesidades sociales y, en esta ocasión, se utilizarán también para ayudar a las familias con los gastos del material escolar.
Acogida temprana desde el 9 de septiembre
La ayuda para material escolar no será la única medida que Santa Cruz pondrá en marcha con el inicio del curso.
El Ayuntamiento activará también el servicio de acogida temprana desde el primer día de clase, previsto para el próximo 9 de septiembre.
El objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, especialmente en aquellos hogares cuyos horarios de trabajo dificultan la atención de los menores antes del comienzo de la jornada lectiva.
Para este servicio, el Consistorio destinará 420.000 euros.
Más de un millón de euros en obras en los colegios
El Ayuntamiento también asegura haber aprovechado los meses de verano para ejecutar actuaciones de mejora en los colegios públicos del municipio.
En lo que va de año, el área de Obras e Infraestructuras ha destinado más de un millón de euros a trabajos relacionados con la seguridad, accesibilidad, funcionalidad y conservación de los centros educativos.
Entre las actuaciones realizadas figuran el cambio de ventanas del CEIP Julián Rojas de Vera y de las aulas de Infantil del CEIP Miguel Pintor, así como la impermeabilización de la cubierta y la renovación de bajantes del CEIP Salamanca.
También se ha instalado una nueva pérgola en el CEIP Ágora y se han reformado los baños de los CEIP Chapatal y Los Verodes.
Los trabajos desarrollados durante el verano han incluido además actuaciones de pintura, impermeabilización, rehabilitación de cubiertas, renovación de vallados y mejoras en espacios exteriores y zonas comunes.
Santa Cruz destina cuatro millones al mantenimiento de los colegios
A estas obras se suma el gasto que el Ayuntamiento realiza durante todo el año para mantener los centros educativos públicos.
Según los datos facilitados por el Consistorio, Santa Cruz destina cerca de cuatro millones de euros anuales a servicios relacionados con los colegios.
La partida incluye el mantenimiento de los edificios, la limpieza, el suministro eléctrico, los sistemas de alarma y contraincendios y el mantenimiento de los ascensores.
Con estas actuaciones, el Ayuntamiento afronta el inicio del curso con medidas dirigidas a apoyar a las familias vulnerables, facilitar la conciliación y mejorar los colegios públicos del municipio.