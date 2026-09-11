El BOE publica nuevas ayudas para jóvenes en España: requisitos y plazo hasta octubre

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes una nueva convocatoria de ayudas del Cuerpo Europeo de Solidaridad, destinada a financiar proyectos impulsados por jóvenes y organizaciones dentro del ámbito de la solidaridad.
La convocatoria cuenta con 226.874,20 euros para proyectos solidarios y establece como fecha límite para presentar solicitudes el próximo 1 de octubre de 2026 a las 12.00 horas, hora de Bruselas. Los proyectos seleccionados deberán comenzar entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2027.
El objetivo del programa es fomentar la participación juvenil en iniciativas que contribuyan a reforzar la solidaridad, la inclusión social, la ciudadanía y la cohesión de las comunidades.
Quién puede optar a estas ayudas
La convocatoria publicada en el BOE se refiere específicamente a los proyectos solidarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Según la Guía del programa para 2026, estos proyectos pueden ser desarrollados por grupos de al menos cinco jóvenes de entre 18 y 30 años. Los integrantes deben residir legalmente en un mismo Estado miembro de la Unión Europea o país asociado al programa y registrarse previamente en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Uno de los miembros del grupo puede actuar como representante y presentar la solicitud. También puede hacerlo, en nombre del grupo, una organización pública o privada que cumpla los requisitos del programa.
No se trata, por tanto, de una ayuda económica que un joven pueda solicitar para uso personal, sino de financiación para desarrollar una iniciativa concreta de carácter solidario.
Más de 226.000 euros para proyectos solidarios
El Instituto de la Juventud (Injuve) establece un presupuesto total de 226.874,20 euros para esta convocatoria, íntegramente destinado a proyectos solidarios.
Las ayudas se concederán mediante concurrencia competitiva, por lo que las solicitudes serán valoradas en función de su calidad y de las prioridades establecidas en la guía del programa.
Entre los objetivos señalados por el BOE están promover la participación de los jóvenes, reforzar la solidaridad y la democracia, responder a desafíos sociales y favorecer la inclusión.
Hasta cuándo se pueden presentar las solicitudes
El plazo termina el 1 de octubre de 2026 a las 12.00 horas, tomando como referencia la hora local de Bruselas.
La propia web del Injuve confirma que esa fecha corresponde a la segunda ronda de proyectos solidarios de 2026.
Las solicitudes deben presentarse de forma electrónica mediante los formularios específicos habilitados por la Agencia Nacional Española del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Antes de iniciar el trámite, los solicitantes tienen que completar el registro previsto en la guía del programa.
Los proyectos correspondientes a esta ronda deberán comenzar entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2027.