El BOE lo confirma: España mantiene los controles a viajeros de Italia hasta el 22 de septiembre

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado, 5 de septiembre, la prórroga de los controles fronterizos en aeropuertos y puertos españoles para los viajeros procedentes de Italia. La medida comenzará a aplicarse desde las 00.00 horas del 8 de septiembre y permanecerá vigente, en principio, hasta las 24.00 horas del día 22.
La Orden INT/932/2026, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, amplía durante 15 días el dispositivo que ya estaba en funcionamiento desde el pasado 8 de agosto. Interior justifica la decisión porque considera que persisten las razones de urgencia y la “amenaza grave para el orden público y la seguridad interior” que motivaron su adopción inicial.
A quién afectan los controles
La prórroga afecta a las fronteras interiores aéreas y marítimas españolas respecto a las personas procedentes de Italia. La orden original concreta que se aplica a vuelos cuyo último aeropuerto de salida esté en territorio italiano y a buques o servicios de pasajeros cuyo último puerto de salida se encuentre también en Italia.
Por tanto, los pasajeros que viajen desde Italia hacia España por avión o barco continuarán sometidos temporalmente a controles fronterizos pese a tratarse de desplazamientos dentro del espacio Schengen.
La medida tendrá una duración inicial de 15 días, pero el propio BOE establece que estará sometida a una “evaluación permanente”. Podrá levantarse antes del 22 de septiembre si desaparecen las circunstancias que justifican su mantenimiento o si pueden afrontarse mediante medidas menos restrictivas.
No habrá una nueva prórroga automática
La orden establece además que los controles se levantarán automáticamente al terminar el 22 de septiembre si no existe una nueva decisión.
Interior deja claro que cualquier nueva prolongación necesitará otra resolución motivada, con una evaluación actualizada sobre su necesidad y proporcionalidad y respetando los procedimientos establecidos en el Código de fronteras Schengen.
Los controles iniciales fueron restablecidos por España el pasado 8 de agosto por un periodo de 30 días. La primera orden justificó la medida por la presión migratoria procedente del Mediterráneo central y por riesgos relacionados con organizaciones criminales y la seguridad interior.
El contexto de las tensiones entre España e Italia
La medida se produce en un contexto de tensión entre los gobiernos de España e Italia por las decisiones adoptadas sobre los controles fronterizos y la gestión migratoria.
Según el material facilitado, Italia había prolongado también durante 15 días los controles sobre pasajeros procedentes de España, después de la crisis surgida por la llegada de migrantes a Ceuta a finales de julio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a cuestionar públicamente esas medidas y defendió la necesidad de que los países europeos mantengan mecanismos de solidaridad ante la presión migratoria que reciben los Estados situados en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Por ahora, España mantendrá sus controles a los pasajeros procedentes de Italia hasta el 22 de septiembre, salvo que Interior decida levantarlos antes tras evaluar la evolución de la situación.