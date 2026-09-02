La Policía detiene en Santa Cruz de Tenerife a un joven con 49 dosis de crack junto a un albergue

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre de 21 años al que atribuye un delito contra la salud pública después de localizarle 49 dosis de crack preparadas para su presunta venta. La intervención se produjo en el barrio de Los Gladiolos, durante un dispositivo de prevención del tráfico y consumo de drogas.
Los agentes interceptaron el vehículo en el que viajaba el detenido, que era su único ocupante. Según informa la Policía Nacional, su actitud durante la actuación levantó las sospechas de los agentes, que realizaron las comprobaciones correspondientes.
49 dosis ocultas bajo el asiento
Durante la inspección, los policías localizaron una pequeña cartera bajo el asiento del conductor. En su interior había numerosos envoltorios individuales con una sustancia blanquecina.
En total, los agentes intervinieron 49 dosis de crack, con un peso aproximado de 10,20 gramos.
La Policía señala que la sustancia estaba fraccionada en dosis individuales. Esta presentación, según el cuerpo policial, es compatible con su presunta venta al menudeo.
El detenido fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial competente.
El dispositivo se desarrolló en Los Gladiolos
La actuación tuvo lugar en una zona de Los Gladiolos próxima al albergue municipal. La Policía Nacional explica que se trata de un entorno con tránsito de personas en situación de vulnerabilidad.
El dispositivo forma parte de las actuaciones de prevención, vigilancia y control que desarrolla el cuerpo policial frente al consumo y tráfico minorista de estupefacientes.
La Policía sostiene que estos controles buscan detectar la distribución de drogas ilegales en espacios donde esta actividad puede tener una incidencia especial sobre la seguridad ciudadana y colectivos vulnerables.
Cómo informar de posibles puntos de venta de droga
La Policía Nacional recuerda que los ciudadanos pueden comunicar indicios o sospechas relacionados con actividades de tráfico de drogas a través de sus canales de colaboración ciudadana.
En este caso, la intervención se produjo durante un dispositivo policial específico en Santa Cruz de Tenerife y terminó con la detención del único ocupante del vehículo.