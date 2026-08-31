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Llegan a Tenerife en barco y una actitud sospechosa hace saltar las alarmas: la Guardia Civil descubre cocaína valorada en 1,3 millones de euros

Los agentes localizaron 20 paquetes de droga ocultos en un equipaje de grandes dimensiones situado en el maletero del vehículo
Llegan a Tenerife en barco y una actitud sospechosa hace saltar las alarmas: la Guardia Civil descubre cocaína valorada en 1,3 millones de euros
Foto de archivo de la Guardia Civil
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La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han detenido en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a dos personas que ocultaban más de 22 kilos de cocaína en el vehículo con el que habían viajado desde Gran Canaria.

La detención se produjo en un punto de verificación fiscal realizado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, a la llegada de un buque procedente de Gran Canaria, cuando los investigadores identificaron a dos varones que desembarcaron en su vehículo y que habían levantado sospechas tras una breve entrevista.

Ambos mantuvieron una actitud esquiva e incurrieron en incongruencias y contradicciones en sus respuestas, razón por la que los agentes registraron el vehículo, en el que hallaron un equipaje de grandes dimensiones en el maletero, el cual tenía en su interior 20 paquetes embalados en cinta marrón cuyo contenido resultó ser cocaína.

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Además de la droga, que arrojó un peso de 22,16 kilos, y cuyo valor habría superado los 1,3 millones de euros, fueron localizados en el vehículo casi 5.000 euros en metálico.

Los detenidos, junto a las diligencias y sustancias intervenidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión de ambos. 

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