Escondían la droga en jardineras de Las Verónicas para venderla a turistas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas acusadas de un presunto delito de tráfico de drogas en Las Verónicas, en Arona, después de detectar varias ventas de sustancias estupefacientes a turistas. La droga permanecía escondida en jardineras situadas en la vía pública, según ha informado el cuerpo policial.
La actuación permitió intervenir 36 dosis de marihuana y tres de cocaína, localizadas durante varias inspecciones realizadas por los agentes en las jardineras de esta conocida zona de ocio del Sur de Tenerife.
Según la Policía Nacional, los agentes observaron varios intercambios de droga con turistas. El procedimiento seguido por los vendedores era similar en cada operación.
Los compradores entregaban el dinero a una de las personas investigadas. Después de recibirlo, esta se dirigía hasta una jardinera cercana, recogía un envoltorio de plástico y se lo entregaba al supuesto comprador, que abandonaba posteriormente el lugar.
La droga estaba escondida en jardineras de Las Verónicas
Los policías decidieron intervenir después de comprobar varios de estos movimientos. Primero interceptaron a algunas de las personas que presuntamente habían comprado las sustancias, a las que les fueron intervenidas diferentes drogas.
A continuación, los agentes inspeccionaron las jardineras de la zona utilizadas aparentemente como escondite.
En ellas encontraron 36 dosis de marihuana preparadas para su distribución y tres dosis de cocaína, de acuerdo con la información facilitada este martes por la Policía Nacional.
Este método permitía que los detenidos no llevaran encima la mayor parte de las sustancias mientras realizaban las presuntas ventas.
Dos detenidos puestos a disposición judicial
La investigación permitió identificar a dos personas que se encontraban en el lugar y que, según la Policía Nacional, eran quienes facilitaban las sustancias a las personas que acudían a comprarlas.
Ambas fueron detenidas como presuntas autoras de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes y posteriormente fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.
La actuación se produjo en la zona de ocio de Las Verónicas, uno de los principales espacios turísticos y de ocio nocturno del municipio de Arona.