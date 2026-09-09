Canarias necesita sangre con urgencia: cuatro grupos prioritarios y dónde donar

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha hecho un llamamiento urgente a la población para donar sangre en Canarias ante el descenso de las reservas de hemocomponentes. Aunque se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos, la situación requiere especialmente sangre de los grupos O+, O-, A+ y A-.
La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia ha reforzado el aviso mediante redes sociales y el envío de mensajes SMS a las personas donantes de sangre y plaquetas registradas en su base de datos.
El SCS ya había realizado este verano llamamientos similares para reforzar las reservas de los grupos O+, O-, A+ y A-, coincidiendo con un periodo en el que las donaciones tienden a descender.
Dónde donar sangre en Tenerife
En Santa Cruz de Tenerife se puede donar en el punto fijo de Méndez Núñez, de lunes a viernes entre las 9.15 y las 20.15 horas, excepto festivos.
El Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, recibe donantes de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y de 14.15 a 19.30 horas. Dispone de una plaza de aparcamiento reservada para donantes.
También se puede acudir sin cita previa al Hospital Universitario de Canarias. El horario es de domingo a viernes y festivos, de 8.30 a 21.30 horas, y los sábados, de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 horas. Estos horarios coinciden con los publicados recientemente por el Gobierno de Canarias.
Dónde donar en Gran Canaria
En Las Palmas de Gran Canaria, el punto de extracción de la calle Alfonso XIII está operativo de lunes a viernes de 9.15 a 20.30 horas, salvo festivos.
En Santa Lucía de Tirajana se puede donar en el anexo del Centro de Salud de Vecindario de lunes a miércoles entre las 17.15 y las 20.15 horas, y los jueves y viernes entre las 10.15 y las 13.15.
También permanecen disponibles los puntos hospitalarios del Hospital Insular, Hospital Materno Infantil y Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Puntos de donación en el resto de las Islas
En Fuerteventura, el Hospital General dispone de un punto fijo de lunes a viernes entre las 11.00 y las 13.30 horas.
En Lanzarote, se puede acudir al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de lunes a viernes, de 8.30 a 13.00 horas.
El Hospital Universitario General de La Palma dispone igualmente de un punto fijo durante toda la semana, con horarios diferentes en función del día.
En La Gomera, las extracciones se realizan en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, mientras que en El Hierro el punto fijo está situado en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.
Requisitos para donar sangre
Para donar sangre es necesario cumplir varios requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años, con un máximo de 60 años si se trata de la primera donación; pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado general de salud y no estar embarazada.
Estos requisitos coinciden con los publicados por el propio Servicio Canario de la Salud en sus campañas recientes de donación.
Las personas que tengan dudas sobre su posibilidad de donar pueden consultar previamente con Hemodonación a través del teléfono gratuito de atención al donante, 900 234 061, o mediante los canales oficiales de información sobre donación de sangre.