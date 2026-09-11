Más problemas en la TF-5: dos choques a la altura de Guajara y al menos una persona herida

La mañana de este viernes sigue siendo complicada en la TF-5, donde se han registrado dos colisiones a la altura del Campus de Guajara, en La Laguna. Según ha informado Televisión Canaria, una persona ha resultado herida y los servicios de emergencia intervienen en la zona.
Los accidentes se producen en una jornada marcada ya desde primera hora por las dificultades de circulación en la autopista del norte de Tenerife, donde la lluvia y la niebla han reducido la visibilidad en varios tramos.
Horas antes, las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife mostraban circulación lenta principalmente entre Los Rodeos y El Sauzal, coincidiendo con episodios de niebla y pavimento mojado.
La situación obligaba desde primera hora a extremar las precauciones, especialmente durante las franjas de mayor intensidad de tráfico.
Dos accidentes en la TF-5 a la altura de Guajara
La televisión pública ha informado poco después sobre las dos colisiones en la TF-5 en las inmediaciones del Campus de Guajara.
En uno de los accidentes se ha registrado al menos una persona herida, mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de la persona afectada, el número de vehículos implicados ni las circunstancias concretas en las que se produjeron ambos siniestros.