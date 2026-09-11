Mañana complicada en la TF-5: niebla, lluvia y circulación lenta

La autopista del norte de Tenerife (TF-5) registra retenciones durante la mañana de este viernes, coincidiendo con las condiciones de lluvia y niebla que afectan a varios puntos del norte de la Isla.
Las dificultades se concentran especialmente en el tramo comprendido entre Los Rodeos y El Sauzal, donde la visibilidad se ha visto reducida durante las primeras horas del día. Esta situación se aprecia también en las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife, que muestran circulación lenta en distintos puntos de la vía.
Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores extremar las precauciones, aumentar la distancia de seguridad y moderar la velocidad, especialmente en los tramos afectados por bancos de niebla y pavimento mojado.
La situación puede complicar aún más la circulación durante las horas punta, cuando la TF-5 soporta habitualmente un elevado volumen de tráfico en dirección al área metropolitana.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla para este viernes condiciones de nubosidad y presencia de niebla en puntos del norte de Tenerife, principalmente durante la primera mitad del día.