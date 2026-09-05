El CD Tenerife se deja dos puntos en Zubieta (1-1)

El CD Tenerife se tuvo que conformar con sumar solo un punto en Zubieta cuando tenía en la mano la tercera victoria de la temporada. Fabricio encarriló en la segunda parte el resultado con un golazo desde la frontal del área, pero todo se torció cuando el colegiado de la contienda impidió el debut de Gomis después de que en el banquillo tinerfeño hubiera una confusión en esta sustitución. La Real B empató poco después en un despiste defensivo de León y en una mala salida de Dani. Los blanquiazules se acabaron dejando dos puntos de su visita al feudo realista.
El encuentro comenzó con el control de la situación por parte del cuadro realista y con el infortunio blanquiazul de la lesión de Jesús Álvarez, quien pidió el cambio a los siete minutos de partido por unas molestias musculares en la parte trasera de su muslo derecho. Fue relevado por Fabricio.
Curiosamente, tras el primer cambio visitante, el conjunto local replegó velas y el CD Tenerife empezó a asumir algo más de protagonismo con el balón, aunque sin llegar a crear ocasiones de gol.
Se despertó de la pequeña siesta el equipo vasco y empezó a crear peligro, de nuevo, sobre la portería de un Dani que tuvo que ponerse el mono de trabajo para despejar las incómodas llegadas vascas.
La primera gran ocasión de los de Álvaro Cervera llegó en el minuto 29, con un tanto que el colegiado le anuló a los tinerfeñistas por una falta de Enric Gallego, que fue el que finalmente remató.
El cuarto de hora final no destacó por la intensidad de ambos contendientes y pareció que los dos rivales dieron por bueno el empate inicial para llegar a los vestuarios. El primera acto concluyó con mucho equilibrio entre dos los dos contendientes, quienes ni siquiera llegaron a disparar entre los tres palos.
La segunda mitad arrancó con otro susto para la portería de la Real. El ataque canario vuelve a recibir un balón largo que aprovechó Nacho Gil para, primero, quitarse a dos rivales de encima, y, luego, definir con maestría ante el meta local. Pero el colegiado volvió a anular el tanto por fuera de juego cometido por Pecar. Segundo gol anulado a los de Cervera en el encuentro.
La respuesta local llegó con un potente disparo de Lebarbier que Juanjo tocó lo justo dentro del área para que el esférico se acabara estrellando en el larguero de la meta defendida por Dani.
El encuentro había cambiado de escenario radicalmente en la segunda parte y los dos equipos estaban decididos a ir a por los tres puntos.
El CD Tenerife, que ya había avisado, se adelantó, por fin, en el minuto 59. Fabricio recuperó un balón en la frontal, se la acomodó y finalizó la jugada con un disparo potente y ajustado al palo que Fraga no pudo repeler. Golazo del carioca que fue a festejar con el cerca de centenar de aficionados tinerfeños que acudieron a Zubieta.
Cervera se volvió a ver obligado a hacer un cambio por lesión. Pecar pidió el relevo en el 65 y entró en el costado derecho Chapela, quien sería amonestado en el 75 con tarjeta amarilla.
La juegada polémica del partido llegó en el 76, cuando Cervera quiso aprovechar su última ventana de cambios metiendo a tres de sus jugadores de golpe. Sí pudieron entrar César, por More, y Krdzalic, por Fabricio, pero el cuarto colegiado no permitió que Gomis debutase, por una confusión con el dorsal de Gallego. El cambio se retraso y el colegiado terminó por no permitir el último cambio de los blanqazules. Fallo inexplicable de los colegiados que perjudicó al Tenerife y enfadó enormemente a Cervera.
Al Tenerife le despistó toda esta acción y el Sanse lo aprovechó para empatar. Soroeta le cogió la espalda a León, muy lento, y aprovechó una mala salida de Dani Martín para colocar una vaselina que, tras validación del VAR, acabó transformándose en la igualada definitiva.