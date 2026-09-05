EN DIRECTO | Real Sociedad B, 0-CD Tenerife, 1

El inicio del encuentro comenzó con el control de la situación por parte del cuadro realista y con el infortunio blanquiazul de la lesión de Jesús Álvarez, quien pidió el cambio a los siete minutos de partido por unas molestias musculares en la parte trasera de su muslo derecho. Fue relevado por Fabricio.
Curiosamente, tras el primer cambio visitante, el conjunto local replegó velas y el CD Tenerife empezó a asumir algo más de protagonismo con el balón, aunque sin llegar a crear ocasiones de gol.
Se despertó de la pequeña siesta el equipo vasco y empezó a crear peligro, de nuevo, sobre la portería de un Dani que tuvo que ponerse el mono de trabajo para despejar las incómodas llegadas vascas.
La primera gran ocasión del CD Tenerife llegó en el minuto 29, con un tanto que el colegiado le anuló a los tinerfeñistas por una falta de Enric Gallego, que fue el que finalmente remató.
El cuarto de hora final no destacó por la intensidad de ambos contendientes y pareció que los dos rivales dieron por bueno el empate inicial para llegar a los vestuarios.