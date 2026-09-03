El municipio de Tenerife en el que será festivo el próximo lunes, 7 de septiembre: es el único en Canarias

Güímar será el único municipio de Tenerife que tendrá este lunes 7 de septiembre de 2026 como festivo local. La jornada coincide con la celebración de Nuestra Señora del Socorro, una de las principales fiestas del municipio.
El calendario oficial de fiestas locales de Canarias establece el 7 de septiembre como uno de los dos días festivos propios de Güímar para este año. El otro corresponde al 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol.
Por tanto, el lunes 7 de septiembre será día no laborable en Güímar, mientras que en el resto de municipios de Tenerife se mantendrá la jornada laboral habitual, salvo que exista alguna circunstancia particular que afecte a determinados centros o actividades.
¿Por qué es festivo el 7 de septiembre en Güímar?
El festivo coincide con las Fiestas de Nuestra Señora del Socorro, una de las celebraciones tradicionales más importantes de Güímar.
La jornada del 7 de septiembre está vinculada a los actos que recuerdan la llegada de la imagen de la Virgen a las costas del municipio. La representación de los guanches constituye uno de los actos centrales de estas fiestas y se celebra cada año en esta fecha.
La tradición cuenta con una representación que recrea el encuentro de dos pastores guanches con la imagen de la Virgen en la zona de Chimisay, actual playa del Socorro. La escenificación forma parte de las fiestas desde el siglo XIX.
Un festivo local, solo en Güímar
La condición de festivo local implica que afecta específicamente al municipio de Güímar. No se trata de un día festivo para toda Tenerife ni para el conjunto de Canarias.
El calendario aprobado por el Gobierno de Canarias recoge expresamente para Güímar el 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, y el 7 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Socorro.
Así, quienes trabajen en Güímar tendrán el lunes una jornada festiva, mientras que las personas que trabajen en otros municipios de la Isla no tendrán este día como festivo local por este motivo.