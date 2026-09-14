El incendio de Gran Canaria obliga a cerrar carreteras y moviliza cinco helicópteros

Unos 40 efectivos por tierra y tres helicópteros forman parte del dispositivo desplegado para extinguir el incendio declarado en las horas centrales de este lunes cerca de la zona de Cazadores, dentro del municipio de Telde (Gran Canaria).
Así lo ha informado el Cabildo, que se prevé que otros dos helicópteros se incorporen a las labores para sofocar unas llamas que hasta las 14.30 horas habían afectado a unas tres hectáreas de terreno.
La Corporación insular ha tildado el fuego de “aparatoso” y con “alto potencial” debido a las características del mismo y ha explicado que las llamas están siendo conducidas por viento de componente sur, lo que aumenta la posibilidad de llegar al fondo del barranco y abrir vías hacia la cumbre de la isla.
Por su parte, el Ayuntamiento de Telde ha recomendado a los vecinos de Cazadores, El Moreno y La Solana extremar las medidas de precaución, instándoles a cerrar puertas y ventanas si ven que el humo se desplaza hacia sus viviendas.
Asimismo, ha pedido a la población no desplazarse hacia Cazadores ni utilizar las carreteras de la cumbre conectadas (GC-130 y GC-120), ya que se ha prohibido el tránsito para facilitar el paso exclusivo de los retenes de bomberos y de los cuerpos de seguridad.