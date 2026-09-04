Jueves negro en la costa canaria con dos críticos y otra herida más

No se confundan: la causa de muerte no natural más habitual en Canarias es, con diferencia, el suicidio. Pero igual de indiscutible es el segundo lugar que ostentan en tan funesta clasificación los accidentes acuáticos, como demuestra el terrible balance de una jornada como la de ayer, en la que tres personas sufrieron por esta causa lesiones de tanta gravedad que dos de ellas se debatían entre la vida y la muerte al cierre de esta edición.
Sin duda y gracias a la información recopilada entre servicios de emergencias y agencias de noticias, el caso más grave es el de un niño de apenas cinco años que fue hospitalizado en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en una piscina de un hotel de Lanzarote, concretamente dentro del término municipal del, y de la que fue rescatado en situación de parada cardiorrespiratoria poco después del mediodía de ayer, tal y como se confirmó desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (Cecoes) 1-1-2.
Un socorrista del propio hotel rescató del agua al menor y, ayudado por un médico, comenzó a practicarle maniobras de reanimación en espera de la llegada de personal del Servicio de Urgencias Canario que, después de estabilizar su situación, procedió a trasladarlo en un helicóptero con equipo sanitario al hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, detalla el referido centro de emergencias de las Islas.
El suceso, ocurrido algo después de las 12.30 horas, movilizó además a personal del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, que aseguró las maniobras durante la intervención del helicóptero, así como a agentes de la Policía Local, cuyos agentes colaboraron con los bomberos habilitando la zona para facilitar la labor de los recursos de emergencias.
Si de por sí es grave el caso de este niño, hay que informar de que una mujer de 68 años también se encuentra ingresada en estado crítico tras ser rescatada del mar con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria en una playa de Las Palmas de Gran Canaria.
Los hechos en cuestión tuvieron lugar poco antes de las 12.00 horas cuando Cecoes 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre el rescate de una mujer del mar en la playa de Las Alcaravaneras.
La mujer fue atendida en un primer momento por los servicio de salvamento de Cruz Roja hasta que llegó al lugar personal sanitario del SUC que continuó las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar del personal de Cruz Roja hasta revertir la situación.
Tras su estabilización, se trasladó a la paciente en ambulancia medicalizada para su ingreso en estado crítico en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
En la zona también intervinieron agentes de la Policía Nacional y a la Policía Local que colaboraron en el dispositivo de emergencia.
Por si fuera poco para un solo día, hay que informar igualmente de que un socorrista rescató igualmente ayer del mar a un joven que se estaba ahogando en la costa de Fuerteventura, concretamente en la zona de las Grandes Playas, del municipio de La Oliva.
El Cecoes 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 14.22 horas en la que se alertaba de lo ocurrido, lo que supuso la movilización de miembros del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de la Policía Local.
A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario de la ambulancia de soporte vital básico asistió al afectado, un hombre de 18 años que había sido atendido por el socorrista y presentaba síntomas de ahogamiento de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.
Resta recordar que el Gobierno de Canarias decretó ayer una prealerta por fuerte oleaje respecto a varias Islas, así como la importancia de respetar las instrucciones demanadas desde las autoridades en el afán de preservar la salud de los isleños.