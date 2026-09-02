20 días para optar a varias plazas de empleo público en La Orotava

El Ayuntamiento de La Orotava ha abierto un nuevo plazo de 20 días hábiles para optar a varias plazas de empleo público, después de modificar las bases de una convocatoria anterior. Las personas interesadas deberán presentar sus solicitudes dentro del nuevo periodo establecido, según el anuncio publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La convocatoria tiene su origen en un proceso selectivo publicado anteriormente y la nueva publicación responde a una rectificación de las bases. El nuevo plazo afecta a las plazas incluidas en esa modificación.
Qué deben saber los aspirantes
El plazo de inscripción es de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y presentar la documentación exigida dentro del periodo habilitado.
El anuncio publicado ahora en el BOE remite a las bases del proceso selectivo, donde se detallan las condiciones, requisitos y características de las plazas.
La publicación permite, por tanto, que las personas interesadas dispongan de un nuevo plazo para participar en las plazas afectadas por la modificación.
Una convocatoria iniciada anteriormente
El proceso selectivo no comienza ahora desde cero. El Ayuntamiento de La Orotava había publicado anteriormente las bases correspondientes y la modificación posterior obliga a abrir de nuevo el plazo para las plazas afectadas.
Este tipo de anuncios en el BOE resulta especialmente relevante para quienes siguen las convocatorias de empleo público en Canarias, ya que el cómputo del plazo comienza a partir de la nueva publicación oficial.
Los aspirantes deberán consultar las bases completas para comprobar si cumplen los requisitos y conocer el procedimiento de presentación de solicitudes.