La Orotava lanza sus bonos consumo: pagas 10 euros y compras por 20

La Orotava pondrá en marcha el próximo 8 de septiembre la campaña ‘Yo compro en La Orotava’, un programa de bonos consumo que permitirá a los compradores asumir la mitad del coste de sus compras en los establecimientos adheridos. La iniciativa busca impulsar el comercio local y aliviar el gasto de las familias con el inicio del curso escolar.
El programa cuenta con una dotación de 300.000 euros. De esta cantidad, 265.000 euros se destinarán directamente a bonificar las compras de los consumidores. El resto cubrirá los costes de gestión administrativa y la plataforma tecnológica necesaria para desarrollar la campaña.
Cómo funcionan los bonos de La Orotava
Cada bono tendrá un valor de 20 euros, pero el comprador abonará únicamente 10 euros. Los otros 10 euros serán financiados por la corporación local.
Cada persona podrá adquirir un máximo de diez bonos, por lo que podrá disponer de hasta 200 euros en compras pagando 100 euros.
Los bonos solo podrán utilizarse en los establecimientos comerciales adheridos a la campaña.
La iniciativa se plantea coincidiendo con la vuelta al cole, una época en la que las familias afrontan gastos adicionales relacionados con material escolar, ropa y calzado.
Cuándo se pueden comprar
La venta de los bonos comenzará el 8 de septiembre a través de la página web oficial yocomproenlaorotava.com.
Los consumidores podrán utilizar los bonos en los comercios que formen parte del programa hasta agotar las condiciones establecidas para la campaña.
Cómo pueden sumarse los comercios
Los establecimientos de La Orotava que quieran participar pueden tramitar su inscripción enviando un correo electrónico a yocomproenlaorotava@fauca.org.
La Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) participa como entidad colaboradora en la gestión de la campaña.
La iniciativa combina así el apoyo directo al consumidor con una medida de impulso al comercio de proximidad del municipio.