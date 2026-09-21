Lope Afonso: “El PP nunca se opondrá a acuerdos de financiación que sean buenos para Canarias”

Lope Afonso Hernández (Puerto de la Cruz, 1979) es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna (ULL) y diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica. Completó su formación académica con un postgrado en Contratación Pública en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC). Trabajó para una mutua colaboradora de la Seguridad Social (actualmente en excedencia) y ejerció la abogacía desde el año 2006. En el plano político, participó activamente en Nuevas Generaciones, la organización juvenil del Partido Popular (PP), formación política en la que ha desempeñado y desempeña diferentes responsabilidades públicas y orgánicas, como la Alcaldía del Puerto de la Cruz y, actualmente, la vicepresidencia del Cabildo de Tenerife y la presidencia insular de Tenerife de su partido.
Se le considera una de las cabezas mejor amuebladas del Partido Popular en Canarias y está llamado a ser un líder principalísimo de este partido en el Archipiélago. Su condición de portuense quizá influya en mi imparcialidad y también que yo haya sido amigo de su padre. Es curioso, pasan los años y quienes mandan de verdad en esta tierra son los hijos de mis amigos del colegio. Eso puede ser un mal síntoma para mí, sólo por meras razones del paso del tiempo.
-¿Es cierto que el pacto regional, y los subsidiarios, entre PP y Coalición Canaria (CC) han estado a punto de romperse, Lope?
“Eso es precisamente lo que ha buscado, y aún lo intenta, deliberadamente, el PSOE canario. No soportan sus dirigentes que, en una comunidad autónoma como la nuestra, el Partido Popular gobierne y ofrezca resultados palpables de buena gestión frente al desastroso balance con el que se saldó el ya marchito Pacto de las Flores”.
-¿Consideras que CC ha traicionado la posición del PP sobre la financiación autonómica, aceptando un acuerdo con el PSOE?
“El PP nunca se va a oponer a un acuerdo sobre financiación que sea bueno para nuestra tierra”.
-¿Y entonces?
“Pues que lo que no se nos puede pedir es que nos fiemos de un Gobierno como el del PSOE de Sánchez, el que más ha engañado y ha incumplido con Canarias y el que hace apenas unos meses decía que el anterior marco financiero que se nos ofrecía era justo para el Archipiélago. Y menos nos fiamos aún, cuando alcanzar la cifra global del acuerdo depende de la capacidad de aprobar presupuestos por parte del Gobierno central, presupuestos que no existen”.
(Bueno, si analizamos las palabras de Lope Afonso y nos vamos a aquel papel de los 10.000 millones de euros para Canarias que firmaron Zapatero y Ana Oramas, tiene razones para desconfiar. A Canarias no llegó ni un euro. Veremos qué ocurre ahora, pero todavía los palmeros del volcán se están quejando de que con ellos tampoco han cumplido. En esto de la política todo es relativo y los propósitos se convierten frecuentemente en mentiras, aunque hay que decir que no siempre. Aunque se firmen papeles).
-¿Tenemos razones para preocuparnos, tras lo que estamos viendo en Ceuta?
“Sí, y mucho”.
-¿Por las aspiraciones expansionistas de Marruecos?
“No solo por esas aspiraciones expansionistas que históricamente ha expresado Marruecos, que en algunos casos han incluido abiertamente a Canarias, sino por la absoluta debilidad del Gobierno socialista para dar respuesta a las continuas tensiones que plantea. Sánchez ha vendido nuestra tradicional posición política con respecto al Sahara, ha cedido constantemente ante la presión migratoria en las fronteras y ha dedicado sus principales esfuerzos en disculpar al Gobierno marroquí, en lugar de ofrecer una respuesta diplomática contundente. Se fue de vacaciones mientras se violentaba la integridad territorial del país y esto no se lo van a perdonar ni los ceutíes ni la mayoría de los españoles”.
-Lope, las encuestas revelan que el PSOE resiste en Canarias. ¿Tienen ustedes datos en contra de ello? ¿Se mantiene o crece el PP?
“Yo diría que el PP en Canarias está atravesando por un buen momento de forma: ha ganado músculo, como le gusta decir a nuestro presidente regional, Manolo Domínguez. Tengo la evidencia de que con nuestro partido en las principales instituciones se avanza en las competencias que gestionamos. Y que ofrecemos estabilidad y constancia frente a la decadencia del PSOE”.
(No hay respuesta en cuanto a datos de sondeos en Canarias que, me consta, posee el PP. A día de hoy, el Partido Socialista resiste en el Archipiélago, aunque nadie puede decir lo que va a pasar si se produce una improbable ola de la derecha, por cuya hegemonía pelean PP y Vox. En todo caso, la mejor constatación de las percepciones estará en las urnas. Quedan unos ocho meses para los comicios municipales y autonómicos. Veremos).
-¿Está el PP preparado para gobernar? ¿Cómo ves la futura tarea de contrarrestar, con normas adecuadas, algunas de las elaboradas por el actual partido en el Gobierno de la nación y refrendadas por sus socios?
“Mira, yo creo que Feijóo tiene muy claro lo que necesita el país y está resuelto a llevarlo a cabo de inmediato. Derogar o reformar profundamente la legislación socialista en materia de vivienda y en materia educativa se encuentran entre las prioridades. Un país serio no puede permitirse un Gobierno como el actual, que propicie los peores resultados educativos, como hemos visto estos días en el informe PISA. Y que contemple el mayor incremento de los precios de la vivienda de nuestra historia reciente, al crear inseguridad a los propietarios. Tampoco es normal arrasar las instituciones, como ha hecho el PSOE, ni querer usar la inmigración como arma electoral y no favorecer una integración ordenada y vinculada al empleo estable”.
-Volvamos a Canarias. ¿A qué aspira el PP en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo, quizá a dar un vuelco en el Archipiélago?
“Creo sinceramente que podemos salir a ganar en muchas plazas. Estamos reforzando los cuadros locales porque creemos seriamente en el municipalismo y en la política más cercana al ciudadano. Estoy convencido de que vamos a crecer de abajo a arriba y que ese crecimiento nos va a permitir disputar la presidencia de Canarias y, por qué no, la del Cabildo de Tenerife”.
(Lope Afonso será candidato al Cabildo Insular tinerfeño, en el que ahora es aliado de CC. Le pregunto por Rosa Dávila, la actual presidenta de la institución, aunque off the record, y, miren ustedes por dónde, yo a la vejez voy a respetar el off the record, algo que jamás he hecho. Por eso, las opiniones no van a aparecer en la entrevista. No digo que vayan a ser buenas o malas para Rosa. La relación sí es buena, o al menos cordial. De ella habla Lope más adelante en esta misma entrevista).
-Para ustedes, ¿CC es un socio fiable? ¿Es impensable un acuerdo PP-PSOE en el futuro próximo?
“Lo que te puedo decir es que, llegando ya al final de la legislatura, el balance de los principales pactos de gobierno que henos suscrito en las islas es bueno. Y en un escenario político tan polarizado como el de estos últimos años, la estabilidad es también buena para el interés general. Personalmente suelo decir que mi única línea roja sería la de pactar con Bildu y este partido no se presenta en las circunscripciones canarias. Somos un partido de mayorías y tendemos la mano a aquellos que quieran llegar a acuerdos sólidos que obedezcan a ese mismo interés. Sin embargo, me ha decepcionado en estos días escuchar a Ángel Víctor Torres repetir la idea de levantar aquí los muros que ha impuesto Sánchez en la política nacional. Él sabrá”.
-¿Estás satisfecho con la labor del Cabildo tinerfeño en estos cuatro años? Porque no hay trenes al Norte ni al Sur, el tráfico sigue igual o peor, el circuito automovilístico no existe, las carreteras están saturadas. Y eran temas estrella.
“En mi opinión, el balance general es bueno, sin dejar de reconocer que seguimos teniendo muchos problemas por resolver y muchos retos que atender”.
-Pues adelante, dime.
“Nos encontramos con un Cabildo sin gestión ni planificación en aspectos esenciales, como el de la movilidad, la vivienda o la atención a las personas más vulnerables; y en apenas tres años hemos conseguido dar un impulso notable a las soluciones a todo esto, con resultados objetivables. Hemos contribuido al dinamismo económico de los sectores productivos de la isla que hoy permite que tengamos los mejores datos de empleo de la serie histórica. Y trabajamos en paralelo para contar, en unos años, con una red ferroviaria necesaria para completar el sistema de movilidad de la isla. Ten en cuenta que partimos de un rechazo expreso del anterior gobierno insular socialista a los trenes de Tenerife”.
-¿Por qué se ha querido matar al turismo, Lope?
“Suele ocurrir que cuando no se pueden ofrecer respuestas claras a los problemas estructurales que viene acusando desde hace tiempo la isla, se mire para el sector turístico”.
-¿Por qué?
“No lo sé. Yo defiendo un turismo ordenado, consciente y rentable para Tenerife, que aprecie los valores de la isla, que dignifique el papel de las decenas de miles de personas que trabajan en el sector y que esta industria sea sostenible para los próximos años desde el punto de vista ambiental, social y económico”.
-Compatible con el crecimiento.
“Efectivamente, un sector competitivo, compatible con el crecimiento y desarrollo de otros sectores estratégicos, como el industrial, el audiovisual, el tecnológico y el de la economía azul, entre otros que contribuyan a diversificar la economía en general. Pese a las fluctuaciones sufridas en los mercados por la crisis del queroseno, iniciada tras el conflicto en Oriente Próximo, todo apunta a que, en términos generales, el año cerrará con números que se aproximen a los del año pasado, que fue un periodo de consolidación y no ya de crecimiento”.
-Volviendo a las relaciones personales y perdona que insista. ¿Cuál es tu trato con Rosa Dávila? En lo personal y en lo político.
“Yo diría que tenemos una relación buena, en los dos planos. Partiendo de que no mantenemos posiciones políticas iguales en algunos aspectos, sí nos ha unido por encima de otras consideraciones la idea de recuperar la estabilidad y la confianza para gobernar la principal institución de la isla”.
(Termina la entrevista. Lope ha sido interlocutor discreto y sincero, aunque deliberadamente no me haya contestado a preguntas concretas. Por ejemplo, hablamos del circuito del motor y de las dificultades para llevar a cabo la obra, tras las denuncias. El colapso en las carreteras es evidente y Rosa Dávila lo iba a solucionar en los tres primeros meses de mandato. Hablamos, cómo no, del Puerto de la Cruz y de sus altibajos turísticos. Hablamos de muchas cosas, que no caben. Habrá otras ocasiones, seguramente).