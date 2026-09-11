Qué lleva la mochila de emergencia que debes tener preparada en Tenerife ante incendios, inundaciones o volcanes

El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha un plan para enseñar a la población cómo actuar ante incendios, inundaciones, riesgo volcánico y fenómenos meteorológicos adversos. La iniciativa comenzará el próximo 17 de septiembre en Garachico y se extenderá después de forma progresiva al resto de la Isla.
El programa incluye formación para familias, alumnado, ayuntamientos y sectores estratégicos. Entre otras cuestiones, enseñará a preparar una mochila de emergencia, organizar un plan familiar, establecer rutas de evacuación y saber cuándo corresponde evacuar o permanecer confinado.
La iniciativa forma parte del I Plan de Sensibilización y Autoprotección de Tenerife, integrado en la estrategia Tenerife, una isla + segura. Su finalidad es reducir la vulnerabilidad de la población antes de que se produzca una situación de emergencia.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, defendió que la seguridad no depende únicamente de los servicios de emergencia, sino también de que la ciudadanía conozca cómo actuar ante una situación de riesgo.
“Queremos que Tenerife dé un paso adelante en prevención y que cada persona tenga los conocimientos y las herramientas necesarias para protegerse y proteger a los demás”, señaló durante la presentación.
Qué aprenderán las familias
Una de las principales líneas del programa estará dirigida directamente a la ciudadanía y se desarrollará junto a Cruz Roja.
Se organizarán talleres de unas tres horas con un contenido principalmente práctico. Los participantes aprenderán a identificar los principales riesgos de su entorno y a elaborar un plan de actuación adaptado a cada familia.
La formación abordará qué debe contener una mochila de emergencias, cómo distribuir funciones entre los miembros de una vivienda, qué medidas pueden tomarse para proteger el domicilio o cómo definir rutas de evacuación y puntos de encuentro.
También se explicarán los criterios que determinan cuándo una persona debe evacuar o confinarse, dependiendo del tipo de emergencia.
La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explicó que la intención es extender progresivamente la formación a toda la población de Tenerife y trasladarla también al ámbito turístico a través de los profesionales del sector.
Formación ante emergencias desde los seis años
El plan contará además con una línea específica para los centros educativos de Tenerife, dirigida a jóvenes de entre seis y 20 años.
El alumnado participará en talleres, simulaciones, actividades y dinámicas adaptadas a cada edad para aprender a reconocer situaciones de riesgo, prevenirlas y saber cómo reaccionar.
El objetivo del Cabildo es que los conocimientos básicos de protección civil se incorporen desde edades tempranas y que los centros educativos funcionen también como espacios de formación en prevención y autoprotección.
Los ayuntamientos también recibirán formación
Otra parte del programa estará destinada a profesionales, voluntarios y responsables municipales.
La formación abordará especialmente los Planes de Emergencia Municipal (PEMU), su activación y las funciones que corresponden a cada administración durante los primeros momentos de una emergencia.
También se trabajará la coordinación de estos planes municipales con el Plan de Emergencias Insular (PEIN).
La prevención y la autoprotección están contempladas dentro del sistema canario de seguridad y emergencias como herramientas para evitar o reducir los daños derivados de situaciones de riesgo. La normativa autonómica también recoge entre sus objetivos la información y sensibilización de la población.
El Cabildo ya ha reforzado durante 2026 otras medidas preventivas, entre ellas la planificación frente a incendios forestales y la protección de las zonas de interfaz urbano-forestal, donde viviendas y vegetación se encuentran especialmente próximas.
Turismo, animales y comunidades de propietarios
El plan prevé igualmente colaboraciones con colegios profesionales y otras entidades para tratar ámbitos concretos de una emergencia.
Participarán profesionales de Trabajo Social, Enfermería, Psicología, seguros, Notariado, Registradores, Administradores de Fincas y Veterinaria, además del Consorcio de Compensación de Seguros.
Las actuaciones abordarán aspectos como la atención a personas vulnerables, la asistencia sanitaria y psicológica, los seguros, la protección de viviendas y comunidades de propietarios o las medidas que deben adoptarse con los animales.
El Cabildo contempla además establecer un protocolo específico con el sector turístico, con el objetivo de que sus trabajadores sepan cómo actuar ante una emergencia y puedan trasladar las indicaciones necesarias a los visitantes.
La primera actuación del plan está prevista para el 17 de septiembre en Garachico. A partir de ahí, el programa se irá extendiendo progresivamente por Tenerife.