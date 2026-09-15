Muere una senderista en Canarias a causa del calor

Una senderista de unos 50 años ha fallecido este martes en Fuerteventura después de sufrir problemas de salud a causa del calor mientras se encontraba en el Pico de la Zarza, en el municipio de Pájara, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias.
El aviso se recibió a las 15.27 horas. Los servicios de emergencia desplazados hasta la zona encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria y practicaron maniobras avanzadas de reanimación, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.
Amplio dispositivo de emergencia
Tras recibir la alerta, el 112 activó a Bomberos de Pájara, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil y Policía Local.
Los bomberos facilitaron a los recursos sanitarios el acceso hasta el lugar en el que se encontraba la senderista.
El coordinador del SUC, después de contactar con los alertantes y valorar la información recibida, movilizó un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
Cuando los sanitarios llegaron hasta la mujer, se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El personal de las ambulancias inició técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar, pero no consiguió revertir la situación.
Tras confirmarse el fallecimiento, el helicóptero medicalizado, que ya se encontraba en vuelo, fue desactivado.
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes, mientras que efectivos de la Policía Local colaboraron en el dispositivo desplegado en la zona.
Fuerteventura, en alerta
El suceso se produce durante un episodio de temperaturas extremas en Canarias, que este martes ha afectado especialmente a las islas orientales.
La Dirección General de Salud Pública mantenía para Fuerteventura un aviso de nivel 2, naranja, por riesgo para la salud debido a las altas temperaturas, dentro del episodio previsto para estos días.
Además, el Gobierno de Canarias había declarado desde el lunes la alerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago, con los valores más elevados previstos precisamente entre el lunes y este martes.