La NASA vuelve a mirar a Canarias por sus misiones a la Luna: el papel clave del 112

La NASA ha reconocido la colaboración del 112 Canarias en los trabajos desarrollados para analizar la respuesta del Archipiélago ante una posible emergencia relacionada con el programa Artemis, destinado a la exploración de la Luna.
El agradecimiento llega cinco meses después de que una delegación de la agencia estadounidense visitara Tenerife para conocer el sistema canario de emergencias.
El doctor Fernando Guillén, representante de la NASA en el ámbito de la Macaronesia, visitó esta semana el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 para agradecer la implicación del servicio durante la estancia de la delegación estadounidense el pasado mes de abril.
Aquella visita tenía un objetivo concreto: analizar la capacidad de respuesta de Canarias ante un eventual amerizaje de una cápsula espacial en algún punto entre las costas del Archipiélago y África durante futuras misiones Artemis.
La posición de las Islas en el Atlántico convierte la zona en un punto de interés para los escenarios de contingencia estudiados por la NASA.
Por qué la NASA se interesa por el 112 Canarias
Durante su visita de abril, un equipo médico de la NASA conoció los medios técnicos y humanos del sistema autonómico de emergencias y el funcionamiento de la sala operativa del CECOES 112 en Tenerife.
La delegación estuvo integrada, entre otros responsables, por el director de Salud y Asuntos Médicos de la NASA, James D. Polk; la subdirectora médica del Centro Espacial Johnson, Sharmi Watkins; el jefe de la División de Medicina Espacial, Gary Beven, y el responsable del Grupo de Coordinación de Contingencias, Travis Houser.
Polk explicó entonces que el interés no se limitaba a una eventual atención a los astronautas. La coordinación debería tener en cuenta también la seguridad de los barcos que pudieran encontrarse próximos a una hipotética zona de amerizaje.
La NASA estudió igualmente durante aquella visita otros recursos sanitarios de Tenerife. La delegación conoció las capacidades del Hospital Universitario de Canarias y del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, además de los medios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El Gobierno autonómico señaló entonces que Canarias podría actuar como punto de apoyo sanitario en operaciones de rescate de astronautas ante determinados escenarios de contingencia.
El reconocimiento al sistema de emergencias de Canarias
El viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, y la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención en Emergencias, Montse Román, han recibido a Fernando Guillén.
Durante el encuentro, el representante vinculado a la agencia espacial entregó un obsequio como agradecimiento por la colaboración prestada durante la visita de abril.
Lorenzo destacó el significado que tuvo para el servicio recibir a la delegación de la NASA y el reconocimiento al trabajo desarrollado por los profesionales del sistema canario de emergencias.
Figuereo incidió, por su parte, en “la importancia de la coordinación para conseguir ser efectivos” y trasladó la disposición del Gobierno de Canarias a profundizar en la colaboración iniciada.
La coordinación constituye precisamente uno de los aspectos que la delegación estadounidense quiso analizar durante su primera visita. El CECOES 112 explicó entonces cómo sus diferentes áreas permiten ofrecer una respuesta conjunta ante una emergencia y movilizar los recursos necesarios desde que se recibe una alerta hasta la intervención de los servicios correspondientes.
El interés de la NASA se enmarca en Artemis, el programa con el que Estados Unidos prepara nuevas misiones humanas alrededor de la Luna y sobre su superficie. Las operaciones de retorno de las cápsulas Orion requieren una planificación específica para su amerizaje y recuperación, en la que intervienen factores como las condiciones meteorológicas, el estado del mar, los equipos médicos y la coordinación de los recursos de rescate.