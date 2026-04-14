La NASA elige Tenerife para asistir a los astronautas que viajen a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) estadounidense y el Servicio Canario de Salud (SCS) han oficializado un acuerdo para que los dos hospitales de referencia de Tenerife se conviertan en “zona de referencia” frente a emergencias en el caso de que las futuras misiones tripuladas del programa Artemis para el regreso del ser humano a la Luna tuvieran alguna contingencia en la costa oeste africana, la Macaronesia, litoral de Portugal y Galicia. Destaca la unidad de medicina hiperbárica situada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) en caso de que los astronautas sufrieran episodios de descompresión.
Así, además del HUC, Imetisa (que gestiona la cámara hiperbárica), La Candelaria, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Salvamento Marítimo en la Isla, serían las que prestasen colaboración desde la asistencia a un posible rescate hasta la prestación sanitaria.
Una delegación de la NASA, compuesta por su director médico James D. Polk, la subdirectora médica del Centro Espacial Johnson, Sharmi Watkins, el jefe de división de Medicina Espacial del centro, Gary Beven; y el responsable del Grupo de Coordinación de Contingencias de la NASA, Travis Houser, han recorrido e inspeccionado las instalaciones del HUC para valorar sus medios, así como su capacidad de respuesta, interesándose especialmente por la cámara hiperbárica, los servicios de traumatología, de radiodiagnóstico y las UCIs.
James D. Polk subrayó el importante papel que desempeña Canarias en las misiones espaciales ya que, en el caso de la recién finalizada Artemis II, tras despegar de Florida y sobrevolar el Atlántico, ante cualquier incidencia que hubiera obligado a abortar el vuelo, habría tenido que amerizar cerca del archipiélago. En principio el lugar elegido de amerizaje de una misión tripulada es la costa de San Diego, en California, aunque cuando se produce un lanzamiento hay “una ventana de dos a cuatro horas” en las que puede haber cambios en la trayectoria y, en el último supuesto, hay que abortar la misión, y entonces hay que sopesar la colaboración con otros centros científicos y sanitarios en el Atlántico por si hubiera que atender a los astronautas. “Nuestros cohetes son naves muy sofisticadas y delicadas y a veces las cosas no funcionan como uno tiene previsto. Hay que preverlo todo de antemano”.
La NASA ha investigado previamente las capacidades sanitarias tinerfeñas, que les dejó “impresionados” por sus servicios e sus instalaciones, para servir de apoyo a las emergencias que “podrían suceder”, además de por el trabajo de investigación que se realiza. La NASA busca centros que cuenten con buenos servicios de Urgencias, Traumatología, Cirugía, Unidad de Críticos y medicina hiperbárica.
Bromeó que “sería extraño telefonear y decir, oye, que viene gente del espacio y van a aterrizar en tu patio” y destacó su agradecimiento “con la coordinación existente con Canarias”. “La misión fue exitosa y los astronautas se encuentran extraordinariamente bien” pero siempre hay que estar preparados para cualquier contingencia”, destacó James D. Polk.
Por último, el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, destacó que la NASA expuso los requerimientos y necesidades que pueden tener y celebró la oportunidad que supone un acuerdo que pone en valor a la sanidad canaria y a sus profesionales. Hay previstas nueve misiones tripuladas para los próximos años.
En La Candelaria visitan los servicios de Urgencias, UVI y Traumatología
La comitiva tuvo oportunidad de conocer en su recorrido la cámara hiperbárica del HUC, bajo gestión de la empresa pública del Cabildo de Tenerife Imetisa, que supone un instrumento único en Canarias y de gran valor terapéutico, principalmente en los casos de enfermedad descompresiva de buceadores, entre otros. Con los astronautas, este tratamiento puede resultar clave ante situaciones como los cambios de presión tras la reentrada, posibles enfermedades por descompresión derivadas de fallos en la cabina o problemas respiratorios.
La oxigenoterapia hiperbárica se basa en la administración de oxígeno puro en el interior de una cámara a una presión superior a la atmosférica, lo que permite aumentar las presiones parciales de oxígeno en el organismo.
También comprobaron otros recursos sanitarios, tanto terrestres como aéreos, con los que cuenta el SUC.
Hoy la delegación visitará el Hospital Nuestra Señora de Candelaria donde recorrerá los servicios de Urgencias, UVI o Traumatología, entre otros. Además ofrecerá una charla sobre medicina aeronáutica.