Cambio importante para los pacientes en Canarias: así tendrán que pedir cita médica a partir de ahora

El Servicio Canario de la Salud (SCS) deja de mantener desde esta semana como aplicaciones independientes miCitaPrevia y miHistoria. Sus funciones quedan integradas en miSCS, que pasa a ser la aplicación móvil de referencia para gestionar citas, consultar informes médicos y acceder a otros servicios digitales de salud en Canarias.
El cambio afecta a quienes utilizaban hasta ahora alguna de esas dos aplicaciones. A partir de ahora, desde miSCS podrán solicitar, consultar, modificar o anular citas de Atención Primaria, además de acceder a su historia clínica y a los informes médicos disponibles.
El propio SCS ya venía avisando en su web de que tanto miCitaPrevia como miHistoria iban a ser descatalogadas y sustituidas por la nueva versión de miSCS.
Qué tienen que hacer los usuarios
Las personas que ya tengan instalada miSCS deben comprobar que disponen de la última versión de la aplicación. Para ello, el Servicio Canario de la Salud recomienda revisar si existe alguna actualización pendiente en la tienda de aplicaciones del teléfono móvil.
Quienes todavía no dispongan de la aplicación pueden instalarla en dispositivos Android e iOS desde las plataformas oficiales correspondientes.
La integración no implica que los usuarios tengan que realizar un nuevo trámite para continuar gestionando las citas de Atención Primaria.
Para pedir, consultar, modificar o anular estas citas se mantiene el sistema de acceso utilizado hasta ahora en miCitaPrevia: el número de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) y el Código de Verificación Seguro (CSV).
El SCS confirma que el servicio de cita previa permite concertar, consultar, modificar o anular citas con profesionales de Atención Primaria.
Cómo consultar ahora la historia clínica
El acceso a información sanitaria personal tiene requisitos diferentes.
Para consultar la historia clínica, los informes médicos y otros datos clínicos, será necesario identificarse mediante miIdentidad Digital del SCS, certificado digital o Cl@ve.
La historia clínica electrónica permite consultar información generada tanto en Atención Primaria como en hospitales dependientes del Servicio Canario de la Salud.
miSCS reúne además resultados de pruebas diagnósticas y analíticas, información sobre tratamientos y medicación, alergias, vacunación, diagnósticos activos y determinados datos relacionados con hábitos y constantes de salud.
También incorpora la Tarjeta Sanitaria Individual Virtual, que permite disponer de la tarjeta sanitaria en formato digital en el teléfono móvil.
Una sola aplicación para los servicios del SCS
La principal consecuencia del cambio es que los usuarios ya no necesitan mantener varias aplicaciones del Servicio Canario de la Salud para realizar estas gestiones. miSCS agrupa las funciones de miCitaPrevia y miHistoria junto a servicios que ya estaban disponibles previamente en la aplicación.
Entre ellos figura también misFavoritos, que permite gestionar personas autorizadas o vinculadas para acceder a determinadas funciones.
El Servicio Canario de la Salud inicia este lunes, 7 de septiembre, una campaña informativa en centros de salud, hospitales y redes sociales para comunicar la retirada de las dos aplicaciones independientes y fomentar la utilización de miSCS.
El SCS mantiene además diferentes canales para gestionar las citas. En su página oficial continúa figurando la opción de cita previa por internet y por teléfono, además de la aplicación móvil.