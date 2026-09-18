Podemos propone cobrar 10 euros por metro cuadrado a viviendas vacías en Canarias

Podemos Canarias propone un canon de 10 euros anuales por metro cuadrado útil para las viviendas vacías, declaradas formalmente deshabitadas, y permanezcan en esa situación sin causa justificada.
La formación ha presentado este viernes en Santa Cruz de Tenerife un paquete de medidas que combina penalizaciones, incentivos al alquiler y garantías para los propietarios.
Noemí Santana y Fernando Ruiz han defendido ante el Ayuntamiento capitalino una estrategia conjunta del Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos para movilizar parte de las viviendas vacías en Canarias hacia el alquiler asequible.
La propuesta incluye la elaboración de un censo actualizado que permita determinar qué inmuebles están realmente deshabitados y cuáles podrían incorporarse al mercado residencial.
“No podemos hablar de emergencia habitacional en Canarias y aceptar al mismo tiempo que miles de viviendas permanezcan cerradas”, ha afirmado Santana. La dirigente de Podemos Canarias ha puesto el foco especialmente en Santa Cruz de Tenerife.
El 17,3% de las viviendas de Santa Cruz figuraban como vacías
El argumento de la formación parte, entre otros datos, del Censo de Población y Viviendas de 2021. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 17,3% del parque residencial de Santa Cruz de Tenerife figuraba como vivienda vacía.
Ese porcentaje situaba a la capital tinerfeña a la cabeza de las 30 ciudades españolas con más de 200.000 habitantes analizadas por el INE, por delante de Vigo, con un 15,1%, y A Coruña, con un 14,7%.
Podemos Canarias precisa, sin embargo, que ese dato censal no significa que todas esas viviendas sean habitables ni puedan incorporarse inmediatamente al alquiler.
“No hablamos de perseguir al pequeño propietario ni de penalizar una vivienda heredada, en obras o temporalmente desocupada”, ha explicado Fernando Ruiz, secretario de Comunicación de Podemos Canarias. “Hablamos de saber qué está pasando y actuar donde exista una desocupación prolongada e injustificada”.
Garantías frente a impagos y ayudas para rehabilitar
La propuesta contempla también medidas dirigidas a los propietarios que decidan incorporar sus viviendas al alquiler asequible.
Podemos plantea seguros frente a impagos, mecanismos de mediación, garantías de conservación y ayudas para rehabilitar los inmuebles. La formación sostiene que estas medidas deberían acompañarse de instrumentos fiscales para los casos en los que exista una desocupación prolongada sin una causa que la justifique.
“A quien quiera alquilar hay que ofrecerle seguridad. Quien acumule viviendas habitables vacías sin justificación debe asumir responsabilidades”, ha señalado Santana.
La legislación estatal ya permite a los ayuntamientos establecer un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para determinados inmuebles residenciales desocupados de forma permanente. La normativa considera, con carácter general, aquellos que permanezcan vacíos durante más de dos años sin causa justificada y pertenezcan a titulares de cuatro o más viviendas residenciales. El recargo puede incrementarse dependiendo del tiempo de desocupación y del número de inmuebles vacíos del mismo propietario.
Un canon de 10 euros por metro cuadrado
Además de esas herramientas, Podemos Canarias quiere llevar al Parlamento de Canarias una regulación específica mediante ley autonómica.
Su propuesta parte de un canon de 10 euros anuales por cada metro cuadrado útil para viviendas previamente declaradas deshabitadas. La cantidad aumentaría mientras se mantuviera esa situación.
La formación señala que este gravamen no podría ser implantado de forma unilateral por un ayuntamiento, sino que necesitaría una regulación autonómica que estableciera las condiciones para declarar una vivienda deshabitada y aplicar posteriormente el canon.
Los ingresos obtenidos, según la propuesta presentada por Podemos, tendrían que destinarse a rehabilitación, programas de alquiler asequible y ampliación del parque público de vivienda.
“Primero hay que identificar, comprobar y ofrecer alternativas. Después hay que actuar contra la desocupación injustificada”, ha resumido Ruiz.
Podemos Canarias defiende así combinar incentivos para movilizar viviendas, garantías para los propietarios y medidas fiscales sobre aquellos inmuebles que permanezcan vacíos durante periodos prolongados sin una causa justificada.