La llegada del otoño puede coincidir con un aumento de la caída del pelo. Es una situación frecuente que puede hacerse más visible después de las vacaciones, aunque no siempre significa que exista un problema de salud. La exposición solar, el agua del mar y de las piscinas y algunos cambios en los hábitos pueden influir en el estado del cabello.
El doctor Walker, de Hospital Capilar, explica que durante esta época puede aumentar la percepción de caída en la almohada, el cepillo o la ducha. No obstante, recuerda que el ciclo capilar es asincrónico y que la caída de cierta cantidad de cabello forma parte del proceso normal de renovación.
¿Por qué se cae más el pelo en otoño?
Según el especialista citado por Hospital Capilar, una de las hipótesis que se estudian relaciona la caída estacional con los cambios que experimenta el folículo piloso después del verano.
El experto apunta a un posible efluvio telógeno asociado a factores como la exposición solar y la radiación ultravioleta. Según esta explicación, determinados cambios en el folículo podrían provocar que algunos cabellos pasen de la fase de crecimiento a la fase de reposo y caída, aunque este proceso se manifiesta posteriormente.
El propio especialista reconoce que no existe todavía evidencia científica suficiente que explique de forma definitiva el motivo de la caída estacional.
Además, durante el verano se producen cambios en los hábitos que pueden afectar al cabello. Una alimentación menos equilibrada, por ejemplo, puede reducir el aporte de proteínas y micronutrientes necesarios para mantener una adecuada salud capilar.
El pelo también puede romperse más durante el verano
No todo lo que parece caída del cabello procede del folículo. En verano también puede producirse una mayor rotura de la fibra capilar.
El contacto frecuente con agua salada, cloro, aire y radiación solar puede deteriorar el tallo del cabello y aumentar la fricción. Como consecuencia, el pelo puede perder resistencia y romperse con mayor facilidad al peinarlo o por el roce con la almohada.
Esta diferencia es importante: la caída desde el folículo y la rotura de la fibra capilar no son el mismo fenómeno.
El cabello que se desprende desde la raíz suele presentar el extremo correspondiente al folículo, mientras que un cabello roto tiene una longitud variable y se ha fragmentado en algún punto de la fibra.
¿Cuánto pelo es normal perder al día?
El doctor Walker señala que la caída diaria de cabello forma parte del ciclo normal de crecimiento. Como referencia, apunta a una pérdida aproximada de 50 a 100 cabellos al día.
La cantidad puede variar entre personas y también puede resultar difícil de calcular. Por eso, encontrar más pelos de lo habitual en la ducha o en el cepillo durante unos días no significa necesariamente que exista una enfermedad capilar.
La situación requiere más atención cuando la caída se prolonga durante meses y se acompaña de una pérdida evidente de densidad.
El especialista considera que una caída temporal puede formar parte de las variaciones fisiológicas del ciclo capilar y no tiene por qué estar relacionada con una patología.
Cómo cuidar el cabello después del verano
Hay algunas medidas que pueden ayudar a reducir el deterioro de la fibra capilar durante esta época:
- Proteger el cabello del sol y evitar exposiciones prolongadas.
- Mantener una alimentación equilibrada, con suficiente aporte de proteínas y micronutrientes.
- Utilizar acondicionador para reducir la fricción y facilitar el peinado.
- Evitar mantener el cabello húmedo durante períodos prolongados.
- Aclarar el cabello con agua dulce después de bañarse en el mar o en la piscina.
- Utilizar productos cosméticos destinados a proteger la fibra capilar.
En cualquier caso, una caída persistente, una pérdida visible de densidad o la aparición de zonas con menor cantidad de cabello son motivos para consultar con un profesional sanitario, que podrá determinar si existe alguna causa concreta detrás del problema.