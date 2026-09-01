Aviso en tres islas canarias por oleaje: la prealerta comienza esta noche

El Gobierno de Canarias ha declarado una prealerta por fenómenos costeros en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, que entrará en vigor a las 21:00 horas de este martes, 1 de septiembre.
La medida afecta a los canales marítimos entre La Gomera y Tenerife y entre Tenerife y Gran Canaria, además del litoral sureste de Gran Canaria, según ha informado la Dirección General de Emergencias.
La decisión se ha adoptado a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
¿Dónde estará activo el aviso?
La prealerta afecta a las costas de los canales marítimos entre La Gomera y Tenerife y entre Tenerife y Gran Canaria.
También estará vigente en el litoral sureste de Gran Canaria.
En estas zonas se esperan vientos del norte y nordeste de entre 30 y 50 kilómetros por hora, equivalentes a fuerza 5 y 6, con áreas que podrán alcanzar fuerza 7, entre 50 y 61 km/h.
Las zonas donde el viento podrá soplar con mayor intensidad son las costas del este de La Gomera, el noroeste y sureste de Tenerife y el oeste de Gran Canaria.
También se esperan vientos fuertes mar adentro al sur del canal entre Tenerife y Gran Canaria.
Marejada y mar de fondo
El episodio estará acompañado de marejada, con zonas de fuerte marejada que podrán aumentar hasta mar gruesa.
La situación marítima será especialmente adversa en el sur de los canales y en el sureste de Gran Canaria.
Además, se prevé mar de fondo del norte, con olas de entre uno y dos metros en el norte de los canales. En las costas abiertas al sur también podrá aparecer mar de fondo del sur, con alturas similares.
Ante estas condiciones, Emergencias recomienda extremar las precauciones en zonas próximas al litoral.
Las recomendaciones de Emergencias
La Dirección General de Emergencias pide evitar los extremos de muelles y espigones y no acercarse a las zonas donde rompen las olas para hacer fotografías o vídeos.
También recomienda no circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de playa, evitar la pesca en zonas de riesgo y no practicar actividades deportivas o náuticas en las áreas afectadas por el mar de fondo.
En caso de observar un oleaje fuera de lo habitual, la recomendación es alejarse del mar, incluso aunque las condiciones parezcan mejorar momentáneamente.
Emergencias aconseja además no bañarse en playas con bandera roja, fuerte oleaje o resaca, ni en zonas sin vigilancia y servicios de salvamento.
Si una persona cae al agua, debe alejarse de las zonas donde rompen las olas, pedir auxilio y esperar a ser rescatada. Si alguien presencia una caída al mar, debe avisar inmediatamente al 1-1-2 y, si es posible hacerlo sin ponerse en peligro, facilitar un objeto flotante a la persona afectada.
La población puede consultar las recomendaciones de autoprotección de la Dirección General de Emergencias y solicitar información a través del teléfono 012.