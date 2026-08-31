La Aemet activa avisos en Tenerife y Gran Canaria: qué espera en las próximas horas

Tenerife y Gran Canaria estarán en aviso por fenómenos costeros desde la noche de este martes, coincidiendo con el inicio de un nuevo episodio de temperaturas elevadas en Canarias. La Aemet prevé viento del nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, con especial incidencia en determinadas zonas de ambas islas.
Los avisos comenzarán a las 21:00 horas del martes 1 de septiembre y se mantendrán hasta las 06:00 horas del miércoles 2. Afectarán al este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria.
La situación marítima estará marcada por viento del nordeste de fuerza 7, principalmente en el sur del canal entre Tenerife y Gran Canaria y en el sureste de Gran Canaria. La Aemet también prevé condiciones de marejada a fuerte marejada en diferentes zonas.
Tenerife y Gran Canaria, en aviso
En Tenerife, el aviso afectará al este, sur y oeste de la Isla desde las 21:00 horas del martes hasta las 06:00 del miércoles.
En Gran Canaria, la situación será similar. El aviso alcanzará al este, sur y oeste de la Isla durante el mismo periodo.
La previsión de la Aemet señala viento del nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, equivalente a fuerza 7, con especial incidencia en el entorno del canal entre las dos islas.
Los avisos tienen carácter amarillo, el nivel de menor riesgo dentro del sistema de avisos meteorológicos de la Aemet. La agencia recuerda que sus avisos tienen un alcance de hasta 72 horas y que pueden actualizarse conforme evoluciona la situación atmosférica.
Canarias encara además un nuevo episodio de calor
El episodio marítimo coincidirá con un ascenso de las temperaturas en Canarias durante los primeros días de septiembre.
Las previsiones apuntan a valores elevados, especialmente en Gran Canaria, donde algunos puntos podrían superar los 35 grados. También se esperan noches cálidas en diferentes zonas del Archipiélago.
El aumento térmico estará acompañado de calima, con presencia de polvo sahariano que podría reducir la visibilidad y dejar los cielos turbios.
La situación supone un nuevo cambio después del descenso de las temperaturas registrado durante los últimos días. La entrada de una masa de aire más cálido favorecerá el ascenso de los termómetros a medida que avance la semana.
También podría llover en algunas zonas
El calor no impedirá que puedan producirse chubascos y aguaceros dispersos en Canarias, especialmente durante las jornadas del miércoles y jueves, según la previsión utilizada para este episodio.
La evolución dependerá de la posición de las masas de aire y de la humedad disponible, por lo que la situación podrá variar en las próximas actualizaciones meteorológicas.
La AEMET mantiene disponibles sus predicciones y avisos con actualizaciones periódicas. En el ámbito marítimo, la agencia señala para Canarias viento del norte o nordeste y condiciones de marejada o fuerte marejada.