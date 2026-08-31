El calor vuelve con fuerza: Canarias afronta noches tropicales y más de 35 grados

Septiembre comenzará con un nuevo episodio de calor intenso en España que también tendrá efectos en Canarias. Según la previsión difundida por Meteored, una nueva situación de altas temperaturas se extenderá entre el miércoles y el sábado, con valores superiores a 40 grados en amplias zonas del interior peninsular.
En Canarias, el episodio estará marcado por temperaturas elevadas, noches tropicales y presencia de calima. La previsión apunta a que algunos puntos de Gran Canaria podrían superar los 35 grados durante los próximos días.
El escenario llega después del descenso térmico registrado en los últimos días por la entrada de una masa de aire más frío. La situación volverá a cambiar con el avance de una potente dorsal anticiclónica y la entrada de aire cálido procedente del norte de África.
Canarias afronta calor y calima
El episodio tendrá una incidencia especialmente destacada en Gran Canaria, donde las temperaturas podrían superar los 35 grados. La presencia de polvo sahariano contribuirá además a que los cielos aparezcan turbios y a reducir la visibilidad.
Las noches también serán cálidas. Meteored contempla noches tropicales en diferentes zonas del Archipiélago, con temperaturas que podrían mantenerse en torno a los 25 grados o por encima durante la madrugada.
La situación será especialmente relevante para el descanso y para las actividades al aire libre, ya que las temperaturas nocturnas elevadas dificultan el descenso térmico de las viviendas.
AEMET, por su parte, mantiene sus predicciones y avisos meteorológicos actualizados para Canarias. En la situación marítima consultada no figuran actualmente avisos para el Archipiélago.
El calor será más intenso en el interior de España
En la Península, el episodio tendrá una intensidad mayor. Las temperaturas subirán progresivamente desde el comienzo de septiembre y alcanzarían sus valores más altos entre el jueves y el viernes.
Meteored prevé que algunas capitales del interior, entre ellas Badajoz, Córdoba, Sevilla, Toledo y Zaragoza, puedan alcanzar entre 40 y 43 grados.
El ascenso estará relacionado con una dorsal que favorecerá el calentamiento del aire y con una bolsa de aire frío situada al oeste de la Península. Esta configuración facilitará la llegada de una masa de aire cálido procedente del norte de África.
Los modelos manejados por Meteored apuntan incluso a una temperatura de 28 grados a unos 1.500 metros de altitud sobre el centro peninsular durante el viernes, un valor muy elevado para estas fechas.
También se esperan lluvias en Canarias
El episodio no será completamente estable. La influencia de la situación atmosférica podría favorecer chubascos y aguaceros dispersos en Canarias entre el miércoles y el jueves, según la previsión analizada.
En el resto de España también se esperan precipitaciones de carácter irregular en el norte, noreste, Pirineos y zonas montañosas del este.
De cara al fin de semana, la previsión presenta mayor incertidumbre. El modelo europeo contempla el acercamiento de una vaguada por el noroeste peninsular, un escenario que podría incrementar la inestabilidad y favorecer tormentas en distintas zonas del interior y el norte.
Septiembre comienza con una tendencia cálida
El nuevo episodio se produce en un contexto de temperaturas superiores a la media. La predicción estacional de AEMET para agosto, septiembre y octubre de 2026 señala una probabilidad muy alta de que la temperatura media se sitúe en el tercil cálido en toda España.
No obstante, las predicciones meteorológicas a varios días vista pueden experimentar cambios. AEMET advierte de que la incertidumbre aumenta conforme se amplía el plazo de predicción.
Por ello, la evolución del episodio y la posible activación de avisos meteorológicos deberán seguirse mediante las actualizaciones de AEMET durante los próximos días.