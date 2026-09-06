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‘Potaje meteorológico’ en Canarias: calor extremo, calima y tormentas con goterones

La Aemet indica que los termómetros alcanzarán los 37 grados
El verano duplica la población de Candelaria hasta 60.000 residentes
Calima en Canarias. DA
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La previsión meteorológica para este domingo, 6 de septiembre, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife indica que habrá intervalos nubosos con abundantes nubes medias y altas, mientras que al final del día predominarán los cielos poco nubosos.

De igual modo, habrá baja probabilidad de tormentas aisladas que podrán ir acompañadas de lluvias débiles y ocasionales en forma de goterón, serán más probables y frecuentes en zonas altas. Presencia de calima ligera en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso, pudiendo ser moderado en la vertiente norte. En medianías orientadas al este, sur y oeste se alcanzarán los 30-32ºC, y puntualmente los 34ºC en zonas bajas de los municipios de Candelaria y El Rosario. Estas temperaturas se podrán alcanzar durante la madrugada de forma local.

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En cuanto al viento, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en la vertiente sur de Anaga y en el extremo noroeste. Brisas en las costas oeste y suroeste, y alisio moderado en cumbres centrales.

En Gran Canaria habrá intervalos nubosos con abundantes nubes medias y altas, así como baja probabilidad de tormentas aisladas que podrán ir acompañadas de lluvias débiles y ocasionales en forma de goterón, más probables en zonas de interior; y la presencia de calima que será más significativa en zonas altas.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos con abundantes nubes medias y altas, además de una baja probabilidad de tormentas aisladas que podrán ir acompañadas de alguna lluvia débil y ocasional en forma de goterón; y la presencia de calima, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas estarán en ligero descenso en el norte y en ligero ascenso en zonas de interior y sur. Se superarán los 34ºC en medianías del oeste, sur y este, incluso se alcanzará localmente los 37ºC. Las temperaturas nocturnas se mantendrán elevadas, apenas bajarán de 26-28ºC en las zonas más afectadas. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 24ºC de mínima y los 27ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará moderado de componente norte, soplando fuerte en vertientes del sureste y oeste, donde son probables rachas ocasionales muy fuertes. Brisas en costas sur.

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