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El PSOE exigirá explicaciones por la ausencia del PP en el acuerdo sobre la nueva financiación de Canarias

Durante la próxima sesión en el Parlamento se abordará el estado de la financiación de Canarias tras el acuerdo
Sebastián Franquis, portavoz parlamentario del PSOE. Sergio Méndez
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El Grupo Parlamentario Socialista llevará al Pleno del Parlamento de Canarias de la próxima semana los motivos de la ausencia de la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), durante la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde la CCAA estuvo representada por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto (CC).

Así lo ha indicado el PSOE en un comunicado en el que agrega que también aprovechará la sesión para abordar el estado de la financiación de Canarias tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Gobierno canario.

Además, el Grupo Socialista preguntará a la Consejería de Hacienda por los intereses que considera que defiende la consejera con su ausencia de este último CPFF, si se corresponde a los intereses de Canarias o la posición política fijada por el PP.

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