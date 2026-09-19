Santa Cruz de Tenerife digitalizará las zonas de carga y descarga: qué cambiará con el nuevo sistema

Santa Cruz de Tenerife recibirá del Ministerio de Innovación un total de 1,6 millones de euros para financiar el proyecto de creación de una plataforma inteligente que controlará la distribución urbana de mercancías.
La herramienta “permitirá digitalizar el proceso de carga y descarga, mejorando la gestión de la logística relacionada no solo con el avituallamiento de la ciudad, sino con el uso del espacio público destinado a estas operaciones y promoviendo el desarrollo del tejido económico del municipio”, según anunció ayer el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez.
El regidor realizó este anuncio durante las Jornadas Técnicas ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) en el entorno urbano, promovida por el Ayuntamiento capitalino y organizadas por ITS España.
Bermúdez destacó que “este encuentro coloca al municipio en un lugar destacado en el ámbito de la modernización y digitalización de la movilidad, una senda en la que ya se viene trabajando y en la que se ha apostado por incorporar las últimas tecnologías”.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, afirmó que “el Ayuntamiento asume el reto de una movilidad inclusiva” y recordó que “el Ayuntamiento realiza una inversión cercana a los 30 millones para incorporar guaguas menos contaminantes y más modernas”.