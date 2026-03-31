El fin del caos de carga y descarga: el nuevo sistema “inteligente” que llega a Santa Cruz de Tenerife

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer el expediente para la presentación del proyecto de una plataforma inteligente para la distribución urbana de mercancías en el municipio a la convocatoria de la ayuda RedCyTI, puesta en marcha por la entidad pública Red.es y que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “se trata de un proyecto relevante, con un presupuesto de 1.600.000 euros, que permite la oportunidad de captar fondos externos para el desarrollo del tejido económico de esta capital, propiciando la aceleración de la transformación digital de los sectores productivos y poniendo la tecnología al servicio de la actividad económica, además de favorecer el emprendimiento”.
La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, incidió en “el carácter práctico de esta iniciativa, ya que permite la generación de herramientas de uso para el ecosistema empresarial, generando una economía digital aplicada a sectores reales de la ciudad”.
En concreto, el proyecto contempla la implantación de un sistema de gestión inteligente de carga y descarga, que incluye la digitalización de las plazas para dicha operativa, la reserva anticipada a través de una app, la gestión dinámica de horarios, así como el control de ocupación en tiempo real. Además, se contempla su integración con la futura ordenanza municipal de distribución urbana de mercancías.
Otro de los ámbitos de actuación se centra en el desarrollo de una red semafórica inteligente, que incluye su ampliación progresiva en el municipio, la priorización inteligente de vehículos o la aplicación de la IA para los modelos de flujos logísticos.
La gestión de colas logísticas es otro de los aspectos abordados, a través de un sistema que detecte la acumulación en corredores estratégicos, el ajuste automático de ciclos semafóricos o la información anticipada a operadores.
La integración de la logística urbana en el futuro Centro de Control de Movilidad es otro de los puntos que se desarrollarán y que permitirá la visualización en tiempo real de ocupación de la distribución de mercancías.
La suscripción del convenio se estima que se lleve a cabo a partir de septiembre y su ejecución, prevista para el próximo año, correrá a cargo de Red.es.