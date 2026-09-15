El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recauda 6 millones de euros en el pago voluntario del ‘basurazo’

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre hoy el segundo período de pago de impuestos municipales, que, hasta el 23 de noviembre, afectará al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y a la tasa de residuos urbanos que se incrementa en un 50% tras la entrada en vigor del basurazo.
En el caso de las viviendas particulares, el pago de la basura deberá ser abonado una vez se reciba la notificación correspondiente de la liquidación, cuyo plazo de entrega será a partir del día 20 de septiembre, bien en carta postal o a través de la sede electrónica.
El Consistorio acordó retrasar hasta este mes el cobro de la basura a particulares con el objetivo de que los ciudadanos pudieran hacer frente al incremento del impuesto y facilitar su abono. No obstante, durante el periodo de pago voluntario por la ciudadanía, como consecuencia de la comunicación previa enviada de forma errónea por la concejalía de Hacienda, el municipio ha recaudado, hasta el 1 de septiembre, unos seis millones de euros, según se desprende de la respuesta facilitada al PSOE por el edil del área, José Alberto Díaz Estébanez, en comisión de control municipal.
El concejal detalla que en cuanto a las liquidaciones pagadas, aproximadamente el 35,37% del padrón (residencial y no residencial) ha hecho efectivo el abono de la tasa de residuos y, además, recuerda que el error en la notificación ciudadana se debió a que “el sistema tuvo que configurarse desde cero, lo que supuso un importante trabajo técnico y jurídico. El objetivo de la comunicación informativa además de consultar los datos básicos como el sujeto pasivo, la dirección, la referencia catastral, el importe, el tipo de tarifa y los coeficientes aplicables, era que se pudiera generar la carta de pago y abonar el recibo de forma anticipada por los contribuyentes que así lo desearan”.
“En la configuración de la herramienta informática utilizada para generar los padrones se produjo una incidencia, en concreto, el envío se configuró como notificación, cuando en realidad debía ser una comunicación informativa. Una vez detectada la incidencia, se ha dejado de generar las notificaciones y se ha puesto en marcha la elaboración de la comunicación individual de información accesible”, añade el concejal.
Las previsiones de ingresos de la recaudación por la tasa de basura en Santa Cruz se estiman que aumentará en torno a un 60%, pues se estima ingresar unos 15,7 millones de euros por el incremento del impuesto.
Cabe recordar que la aplicación de esta tasa responde a la entrada en vigor de la ley 7/2022, de residuos, una normativa estatal que obliga a todos los municipios a adaptar sus ordenanzas. La nueva regulación modifica el sistema de cálculo de la tasa, incorporando criterios como el valor catastral de la vivienda y el número de personas empadronadas en ella, lo que hace que el importe varíe en función de las características propias cada inmueble.
Asimismo, y para minimizar el impacto de la nueva normativa, el Ayuntamiento prevé bonificaciones ciudadanas en base a la situación socioeconómica de las familias, la distancia entre la vivienda y los contenedores, el empleo del contenedor marrón o los usos del inmueble.