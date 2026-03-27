Vuelco al ‘basurazo’ en Santa Cruz: la Justicia podría anular la subida del 50%

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está pendiente de la evolución judicial que se está produciendo en distintos puntos de España respecto a la aplicación de la nueva tasa municipal de basuras, conocida como basurazo, una ordenanza fiscal que, en el caso de la capital tinerfeña, ha llevado a incrementar en un 50% el recibo a los ciudadanos.
El pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid dictaminó anular el basurazo del Ayuntamiento madrileño por “defectos sustanciales” en su tramitación, al no incorporar los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas.
La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal estimó así los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la ordenanza fiscal 8/2024 del Consistorio madrileño. Una sentencia que es susceptible de recurso de casación.
Al respecto, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, indicó ayer que lo ocurrido en Madrid es consecuencia directa de lo que “se está sufriendo por una medida del Gobierno de Pedro Sánchez no consensuada con los ayuntamientos y que ha motivado recursos e inseguridad jurídica”.
En el caso de Madrid, la resolución analiza el procedimiento de aprobación de la ordenanza y concluye que se produjo una “infracción sustancial” de las normas que lo rigen, al haberse omitido durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa.
Así, la ausencia de esta información, añade la sentencia, impidió conocer la trazabilidad entre la actividad económica y la carga tributaria, lo que compromete la transparencia del sistema y la posibilidad de control por parte de los ciudadanos.
Cabe recordar que en el caso de la capital tinerfeña, el polémico incremento de la tasa de basura se encuentra actualmente en manos de la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el grupo municipal Socialista contra la modificación de la ordenanza fiscal que regula el impuesto municipal, aprobado por el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre con los votos en contra de PSOE y Vox. La denuncia impulsada por el PSOE considera que la ordenanza se modificó de forma irregular y con errores en los cálculos del servicio.