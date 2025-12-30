Mayores de 65 años, familias numerosas y casas vacías pagarán menos por la basura en Santa Cruz

A partir del 1 de enero de 2026 se pagará más por la basura en Santa Cruz debido a la adaptación a la Ley de Residuos. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer la aprobación de la ordenanza fiscal de la tasa de gestión de residuos sólidos urbanos, que incrementará el tributo hasta un 50% más (entre 70 y 150 euros anuales). No obstante, habrá bonificaciones fiscales para mayores de 65 años, familias numerosas, viviendas desocupadas o por reciclar en el contenedor marrón.
La ordenanza subraya que el empadronado en el inmueble de uso residencial o el ocupante, en el caso de no residencial, deberá presentar la solicitud, junto a los documentos requeridos, en la Administración Tributaria del Ayuntamiento capitalino. Según el nivel de renta obtendrán una reducción del 50% quienes sus ingresos, sumando los de todas las personas empadronadas en la vivienda, no tripliquen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Asimismo, pagarán la mitad mayores de 65 años con pensión de jubilación; o familias numerosas si sus ingresos no superan 9,5 veces el Iprem.
Se beneficiarán del 50% las viviendas con contenedores de basura a más de 200 metros, y del 100% si superan los 300 metros, como es el caso de Anaga. Mientras, la bonificación será del 25% en el caso de viviendas desocupadas, previa declaración responsable, y del 10% por separar residuos en el contenedor marrón.
Por otra parte, el BOP también publicó ayer la aprobación de la ordenanza de gestión, inspección y recaudación que fija los plazos para el pago de los respectivos tributos en 2026.