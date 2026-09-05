Shaila Dúrcal y Los Manolos actuarán gratis este lunes en La Laguna

Las Fiestas del Cristo de La Laguna celebrarán este lunes, 7 de septiembre, una de sus citas más esperadas por el público mayor. El Festival de Mayores reunirá desde las 17.30 horas en la plaza del Cristo a Shaila Dúrcal, el Trío Zapatista y Los Manolos. El Ayuntamiento prevé una asistencia cercana a las 2.000 personas.
La cita forma parte del programa popular de las fiestas y está organizada conjuntamente por las áreas de Bienestar Social y Fiestas. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destaca que el encuentro busca que las personas mayores “se sientan también partícipes y protagonistas” de las celebraciones.
Shaila Dúrcal abre el festival
La actuación de Shaila Dúrcal será uno de los principales reclamos de la tarde. La cantante, hija de Rocío Dúrcal y Antonio Morales, acumula más de dos décadas de trayectoria musical y ha desarrollado una carrera propia vinculada especialmente a la música en español.
El componente humorístico llegará con el Trío Zapatista, formación palmera integrada por Jorge Guerra, Rodrigo Melgar y Ramón Araújo. El grupo lleva más de 30 años sobre los escenarios combinando canciones, pequeños monólogos y sátira.
El cierre corresponderá a Los Manolos, uno de los grupos más reconocibles de la rumba catalana. La formación alcanzó una gran popularidad a comienzos de los años 90 con canciones como su versión de All My Loving y participó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Tras su separación, el grupo volvió a reunirse en 2016.
Un festival accesible en la plaza del Cristo
El Ayuntamiento instalará además un Punto Naranja para facilitar la participación de personas con diferentes necesidades de accesibilidad. El dispositivo contará con intérprete de lengua de signos, guía intérprete para personas sordociegas y acompañamiento para personas con discapacidad física, visual e intelectual.
También estarán disponibles sistemas antirruido, mochilas sensitivas y bucle magnético, según la información facilitada por el Consistorio.
El Festival de Mayores comenzará a las 17.30 horas de este lunes en la plaza del Cristo. El Ayuntamiento de La Laguna también ha confirmado restricciones de tráfico vinculadas al evento: desde las 17.00 horas se limitará la circulación en las vías de acceso a la zona hasta su finalización.