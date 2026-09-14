Summer Pop Tenerife despide el verano ante miles de personas con los grandes hits del pop y la música urbana

Summer Pop Tenerife despidió este domingo el verano ante miles de personas y convirtió el Recinto Ferial de la capital tinerfeña en una gran fiesta con los éxitos del pop, la música urbana y las canciones que han marcado los últimos meses en España.
La primera edición del festival reunió sobre un mismo escenario a figuras consolidadas, referentes de la nueva escena urbana y artistas emergentes de Canarias. Una programación pensada para públicos diferentes pero unidos por un mismo propósito: cantar en directo los grandes éxitos del momento y descubrir las voces que marcarán lo que viene.
Summer Pop Tenerife puso el broche final a un fin de semana en el que alrededor de 10000 personas asistieron a las dos propuestas impulsadas por Encaro Factory. Noctámbula y Summer Pop Tenerife nacieron con identidades musicales distintas, compartiendo una misma filosofía ante eventos musicales alejados de la masificación y de la impersonalidad, centrada en ofrecer una experiencia cuidada desde diferentes espacios, ambientes y propuestas.
El productor de Summer Pop Tenerife y CEO de Encaro Factory, Enrique Camacho, hace balance de ambas propuestas explicando que “alrededor de 10000 personas han pasado este fin de semana por el Recinto Ferial de Tenerife, pero nuestro objetivo no era crear festivales masivos. Queríamos ofrecer dos propuestas con identidad propia, dirigidas a públicos exigentes y pensadas para disfrutar de la música, la gastronomía, el ocio y los diferentes espacios con comodidad”.
Camacho añadió además que “Summer Pop Tenerife ha sido un festival de domingo con un ritmo diferente, capaz de reunir a públicos y generaciones distintas alrededor de la música que está sonando ahora mismo. Hemos creado una gran radiofórmula en directo, pero también un espacio para descubrir artistas, apoyar el talento canario y disfrutar de toda una jornada de ocio”.
Desde las primeras horas de la tarde, la música se extendió por el recinto donde el formato de la radio fórmula volvió a poner en valor el éxito de este formato mientras el público recorría la zona gastronómica, la terraza, el espacio de videojuegos y las diferentes actividades.
Tony Aguilar, la voz de la radiofórmula en directo
Tony Aguilar fue el encargado de conducir Summer Pop Tenerife y enlazar las diferentes actuaciones. Una de las voces más reconocibles e imprescindibles de la radio musical española, presentador de Del 40 al 1 y comentarista de Eurovisión, ejerció como maestro de ceremonias y DJ del festival.
Sus intervenciones mantuvieron la continuidad entre artistas y convirtieron el escenario en un gran programa de radiofórmula en directo construyendo un diálogo continuo con los fans a lo largo del domingo.
Talento canario en el escenario
Melania, Playacoco, Dellacruz y Mel Ömana protagonizaron los primeros compases del festival. Sus actuaciones abrieron el escenario a diferentes sensibilidades del pop y mostraron el trabajo de una nueva generación de artistas que comienza a ocupar un espacio propio dentro de la industria musical. La participación de estos proyectos y artistas reforzó la colaboración con Click & Roll y la voluntad de Summer Pop Tenerife de funcionar también como escaparate para las nuevas voces de las islas.
Locoplaya llevó al Recinto Ferial de Tenerife el carácter desenfadado y la identidad que han convertido al grupo en una de las propuestas más reconocibles de la música urbana nacida en Canarias. Canciones como Esa carita que me llevas, El paisaje y Vacaciones pagadas trasladaron al festival su particular forma de contar y mirar las islas.
Danny Romero sumó la experiencia de una trayectoria ligada a la música urbana y electrónica española. Temas como Agáchate y Motívate, que marcaron su proyección nacional, recuperaron el pulso bailable de una etapa decisiva para la expansión de estos sonidos en España.
Lewis Potter mostró por qué se ha convertido en uno de los nombres que vienen pisando fuerte dentro de la escena urbana canaria. Su identidad, construida entre sus raíces isleñas y británicas, estuvo presente en canciones como Glow Up, convertida en tendencia en las redes sociales, y en los temas de su proyecto Britishboy.
Fátima Falcón y Postcode completaron la presencia de nuevos proyectos de las islas. Sus actuaciones reforzaron la voluntad del festival de combinar figuras consolidadas con artistas que comienzan a abrirse camino y buscan conectar con nuevas audiencias.
Ruslana y Leire Martínez pusieron voz al nuevo pop
Ruslana trasladó al escenario la energía y la personalidad que la han convertido en una de las intérpretes jóvenes con mayor proyección de la escena española. Su actuación recorrió una etapa de crecimiento artístico marcada por temas como A fuego, Favorita de la vida y Veranos condenados, antes de la publicación de su nuevo álbum, Anomia.
Su paso por Summer Pop Tenerife tuvo además un componente especial por su vinculación con la isla y por convertirse en el punto de partida de una nueva gira.
Leire Martínez protagonizó otro de los grandes momentos de la jornada. Una de las voces más reconocibles del pop español presentó su nueva etapa en solitario con canciones como Mi nombre, Cabeza de ratón y No se me da bien odiarte, incluidas en su primer álbum propio, Historias de aquella niña. La artista conectó su presente creativo con una trayectoria que forma parte de la memoria musical de varias generaciones. Su voz volvió a encontrarse con un público que ha acompañado sus canciones durante años y que ahora descubre una etapa más personal.
Álvaro de Luna reunió los grandes estribillos del festival
Álvaro de Luna llevó al Recinto Ferial una carrera marcada por canciones que han ocupado los primeros puestos de las listas de éxitos de la radio y las plataformas musicales consolidando ya su propio espacio dentro del pop español.
Juramento eterno de sal, Todo contigo y Levantaremos al sol forman parte de un repertorio ampliamente reconocido, al que se suma Dime dónde estás, uno de sus temas más destacados de 2026 y situado durante las últimas semanas entre las primeras posiciones de la lista de LOS40.
Lucho RK y La Pantera llevan la música urbana hasta el cierre
El último tramo del festival llega de la mano de Lucho RK y La Pantera, dos artistas que representan la fuerza con la que la música urbana creada en Canarias se ha incorporado al panorama nacional con propuestas capaces de moverse entre diferentes ritmos para conectar con una generación que ha acompañado su crecimiento desde las plataformas digitales.
La Pantera, Lucho RK, Ruslana, Locoplaya, Lewis Potter, Playacoco, Melania, Mel Ömana, Postcode, Fátima Falcón y Dellacruz conformaron una amplia representación de artistas vinculados a las islas. Junto a Álvaro de Luna, Leire Martínez y Danny Romero, construyeron un cartel capaz de conectar diferentes generaciones y estilos.
Experiencia 360
Summer Pop Tenerife fue concebido como una experiencia completa y no únicamente como una sucesión de actuaciones. La zona gastronómica, la terraza, el espacio de videojuegos, las áreas de descanso y las actividades distribuidas por el recinto ofrecieron diferentes alternativas para disfrutar del domingo.
Mientras la música continuaba sobre el escenario, el público podía recorrer los espacios de ocio, compartir la jornada y regresar a la zona de conciertos para seguir las actuaciones. Esta combinación dio forma a un festival dinámico y pensado para despedir el verano desde la tarde hasta la noche.
Summer Pop Tenerife puso el cierre a un fin de semana de música impulsado por Encaro Factory y su CEO, Enrique Camacho. Dos jornadas, dos conceptos y públicos diferentes convirtieron el Recinto Ferial en uno de los principales puntos de encuentro cultural de Canarias.
La celebración de Noctámbula y Summer Pop Tenerife movilizó a 1000 profesionales vinculados a la producción técnica, el montaje, la seguridad, la restauración, la comunicación, la atención al público, la logística y los diferentes servicios necesarios para desarrollar ambos festivales.
Después de la electrónica, la tecnología y el formato boutique de Noctámbula, Summer Pop Tenerife tomó el relevo con una celebración de los grandes éxitos del pop y la música urbana. La doble cita mostró la capacidad de Canarias para producir eventos con identidad propia, generar empleo y ofrecer experiencias musicales cuidadas para públicos exigentes.
Summer Pop Tenerife by LOS40 es una producción de Noctámbula Arts & Music, S. L.; recomendado por LOS40, LOS40 Urban y Click & Roll. Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias, Juventud Canaria, Heineken, Coca-Cola, Autolaca, Citroën Canarias, Canarias Viaja, Binter Canarias y Baleària Canarias.