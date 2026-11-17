La tierra habla. A través del silencio, de las huellas en el paisaje o de las historias que esperan ser contadas. Escuchar esas voces y descubrir lo que permanece oculto bajo la superficie es el punto de partida de la sexta edición de La Pinochera. Encuentro de Cine Rural de Canarias, que se celebra en Tenerife hasta el 29 de noviembre.
Organizado por la Asociación Cultural La Madre Monte, propone una experiencia que trasciende la pantalla y conecta las prácticas audiovisuales contemporáneas con los saberes locales, las formas de vida rurales y los desafíos ecosociales. Su programación se despliega en distintos espacios de Agua García, El Tablero, el Campamento de La Esperanza y TEA Tenerife Espacio de las Artes.
La iniciativa comienza este martes (19.00 horas) en la Asociación de Mayores y Cultural Viñátigos Centenarios, en Agua García, Tacoronte, con la proyección de las piezas audiovisuales Palavras da terra, de Sara Cohelo Galán; El silencio también, de Ramón Palazón; El millo de las mujeres, de Gloria Godínez; Ejercicio para ser paisaje, de Ana Matey, y De raíz, de Victoria Castro y Eugenia Esteva.