Torito, famoso colaborador de televisión, desvela lo que le ocurrió en un taxi de Tenerife: “Me vi estafado por 2 euros”

Dos euros no arruinan unas vacaciones, pero han sido suficientes para que Torito termine contando públicamente una de las anécdotas de su verano en Tenerife. El reportero y colaborador de televisión asegura que un taxista le cobró un suplemento por llevar un bulto en el maletero y que solo descubrió el concepto cuando pidió el recibo del trayecto.
Quique Jiménez, conocido popularmente como Torito, relató este jueves lo sucedido en un vídeo con su habitual sentido del humor. Eso sí, antes de entrar en materia quiso evitar que su denuncia salpicara al conjunto del sector.
“Que quede claro que es un caso concreto. En la Isla, un grano de arroz no puede fastidiar una paella”, explicó.
Según su relato, durante su estancia en Tenerife utilizó prácticamente un taxi cada día y hacía siempre el mismo recorrido, entre las 12.00 y las 13.00 horas. Lo habitual, asegura, era pagar seis euros.
Hasta que llegó una carrera de ocho.
El “fantástico suplemento” de dos euros
La diferencia inicial no despertó sus sospechas. “Dos euros tampoco es tanta diferencia”, reconoció. El asunto cambió cuando pidió un comprobante del viaje.
Torito afirma que inicialmente recibió un papel que, según él, no le servía para justificar el gasto y en el que únicamente figuraba el número de licencia. Tras insistir, asegura que consiguió otro recibo en el que aparecía un suplemento de dos euros.
Y ahí comenzó el interrogatorio.
“Le pregunto a qué se debe este fantástico suplemento de dos euros”, cuenta en el vídeo. La explicación que, según Torito, recibió del conductor fue que correspondía a la maleta o bulto que había colocado en el maletero.
El colaborador asegura que se quedó sorprendido porque pensaba que los suplementos ordinarios por maletas habían desaparecido.
Los días siguientes volvió a utilizar taxis en Tenerife, realizó el mismo trayecto y, según su versión, volvió a pagar seis euros.
Finalmente preguntó a otra taxista si existía ese suplemento. Según Torito, la profesional le respondió que no debía habérselo cobrado en aquellas circunstancias.
“Es cuando me vi estafado por dos simples euros”, afirma.
Qué dice la normativa sobre el equipaje en los taxis de Canarias
Aquí conviene introducir un matiz. El Reglamento del Servicio de Taxi de Canarias establece que los pasajeros tienen derecho al transporte gratuito de hasta 50 kilos de equipaje en vehículos de hasta cuatro plazas y hasta 60 kilos en vehículos de mayor capacidad, siempre que pueda transportarse correctamente. Solo el exceso puede facturarse conforme a las tarifas aprobadas.
La Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias también prohíbe expresamente cobrar suplementos que no estén previstos en la normativa o autorizados administrativamente.
Además, en los servicios interurbanos actualmente vigentes en Canarias figuran como suplementos el servicio de radio-taxi, de 0,60 euros, y los viajes con origen o destino en puertos o aeropuertos, de 2,10 euros. En esa tarifa no aparece un suplemento ordinario de dos euros por llevar una maleta.
No obstante, las tarifas urbanas dependen del municipio, por lo que para determinar definitivamente si el cobro concreto denunciado por Torito fue irregular sería necesario conocer dónde comenzó y terminó el recorrido y qué tarifa estaba aplicándose.
La normativa también reconoce al usuario el derecho a recibir un recibo o factura del servicio cuando lo solicite y a consultar las tarifas y suplementos autorizados.
“Que se tome un buen café a mi salud”
Torito cerró el vídeo como lo empezó: con ironía, pero procurando separar al profesional al que acusa del resto del sector.
“Espero que sea un caso aislado y el taxista se tome un buen café a mi salud. Ole, ole, ole, ole”, remató.
También volvió a insistir en que siguió utilizando taxis durante sus vacaciones y que su experiencia general fue positiva.
“Que quede claro que el resto de taxis que cogí en la Isla fueron impecables”, subrayó, antes de recordar que “hay muchas familias que viven de ese sector”.