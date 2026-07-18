Ya hay fecha para la app y el WhatsApp para pedir taxi todo el año en Santa Cruz de Tenerife

Los ciudadanos podrán solicitar o reservar taxi todos los días del año a través de una nueva aplicación móvil (app), una página web y un número de WhatsApp que comenzarán en fase de pruebas el próximo noviembre para, tras su desarrollo, implementarse al 100% en enero de 2027.
La herramienta, en la que ya trabajan las asociaciones Élite y La Gremial junto a los técnicos de la empresa Atlantis y del Ayuntamiento capitalino, será gratuita, tanto para los titulares de licencia como para los usuarios.
La Gremial explicó que “la nueva app permitirá saber dónde están otros taxis en la ciudad, realizar gestión de credenciales, control de turnos o saber si estamos libres o ocupados, e incluso conocer la ocupación de las paradas. Además, incorporará un botón del pánico para emergencias”.