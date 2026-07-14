Los ciudadanos podrán aparcar de noche en zonas reservadas a taxis en Santa Cruz de Tenerife

Las paradas de taxis ubicadas en puntos neurálgicos de Santa Cruz de Tenerife pasarán a ser compartidas con el resto de ciudadanos, que las podrán utilizar para estacionar sus vehículos particulares aunque, eso sí, en determinadas franjas horarias de la noche, cuando los taxistas no tengan actividad en esas zonas reservadas.
Para cerrar este acuerdo, en el que están trabajando el Ayuntamiento capitalino, a través del área de Movilidad, junto a las principales asociaciones taxistas, Élite y La Gremial, ya quedan pocos pasos que dar, básicamente los centrados en aquellas paradas que se encuentran en los hoteles del centro, como el Taburiente o el Inside.
El grupo de trabajo ya dejó patente en la reciente Mesa del Taxi, celebrada la semana pasada, su apuesta por posibilitar un ajuste de horarios en las paradas que no tengan actividad durante la noche, con el objetivo de que puedan ser compartidas con el aparcamiento habitual de los ciudadanos. Esta medida, que comenzó a gestarse a propuesta de la anterior concejala delegada del Taxi, Evelyn Alonso, ha sido retomada por la edil Gladis de León, que ha asumido estas competencias y ha continuado con la iniciativa.
El presidente de La Gremial, Zebenzuí Pérez, explicó ayer que el grupo de trabajo se encuentra perfilando la “reorganización” de ciertas paradas de taxi en la capital, donde se van a aplicar horarios de estacionamiento para los ciudadanos, que podrán utilizar aquellas zonas reservadas para taxis que no tengan en ese intervalo el funcionamiento normal del servicio.
En principio se baraja abrir las paradas al aparcamiento ciudadano en tramos horarios distintos, dependiendo de la zona de ubicación. Unos límites que oscilarían entre las 21.00 y las 5.00 horas o entre las 22.00 y las 6.00 horas, a excepción de las que están delante de hoteles o de áreas sanitarias porque son “zonas sensibles para el taxi y están en funcionamiento 24 horas”, añadió Pérez.
“El sector ha tomado en cuenta la necesidad que existe para que los vecinos puedan encontrar donde aparcar, por lo que estamos decididos a colaborar con la ciudadanía y ayudar a paliar el problema generado por la falta de plazas”, resaltó el presidente de La Gremial. A falta del acuerdo, que será en breve, la implantación de las paradas de taxi reconvertidas en uso ciudadano se llevará a cabo de manera gradual.