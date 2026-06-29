Santa Cruz estrenará en dos meses 10 paneles para saber dónde aparcar

Santa Cruz estrenará en dos meses los nuevos paneles dinámicos que facilitarán información, en tiempo real, a los conductores sobre las plazas de aparcamiento disponibles en los parking de la capital, tanto públicos como los ubicados en centros comerciales adheridos al programa impulsado desde el área de Movilidad del Ayuntamiento capitalino. En total se colocarán diez paneles en lugares estratégicos de la ciudad, que abarcarán las entradas a Santa Cruz por el Sur, Norte y la Rambla, plaza de Toros, salida del puerto por el Auditorio, calle Calderón de la Barca; avenida Bélgica, rotonda Víctor Zurita Soler, avenida Barranco de Santos y calle Bravo Murillo.
El sistema de información estará compuesto por paneles, cámaras y sensores que permitirán conocer la afluencia y el número de plazas disponibles, entre las 11.000 existentes en los parking urbanos subterráneos, a fin de guiar a los conductores que buscan aparcar hacia los puntos disponibles. Una medida que, además, minimizará atascos y contribuirá a una menor emisión de CO2.
La concejala del área, Evelyn Alonso, explica que “el contrato para la instalación de los paneles dinámicos, medida incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, salió a licitación por 594.000 euros y ya ha sido adjudicado. Ahora se está trabajando en formalizarlo en cuanto a suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de Información de la Oferta de Aparcamiento en el municipio, por lo que en unos dos meses ya estará operativo”. No obstante, puntualizó que “dicha implantación será progresiva, pues dependerá de la información que faciliten los parking”.
Alonso indicó que otra actuación prevista, y que complementará la de los paneles dinámicos de aparcamientos, se centrará en las pantallas de información variable que ya se ven por la ciudad, loas cuales se empezaron a utilizar con motivo de la visita del papa León XIV a Santa Cruz. “Aparte de ofrecer anuncios, también se van a sumar a la movilidad para poder informar a los conductores sobre cortes de calles por obras, desvíos de tráfico, etcétera”.
La nueva digitalización viaria que comenzará en breve a formar parte del paisaje urbano en las entradas a la ciudad, además de en el viario de conexión con los barrios periféricos, tiene como finalidad poder redirigir a los vehículos que buscan aparcamiento hacia los parking que tengan disponibilidad de plazas en ese momento. Información que, además, se complementará con una aplicación móvil (app) que permitirá al usuario visualizar, desde su teléfono o tablet, los estacionamientos con más plazas libres antes de salir de a su destino.