La viticultura heroica canaria se hace con 105 premios mundiales

Las elaboraciones canarias han logrado el 26% de todos los premios otorgados en la última edición del Mondial des Vins Extrêmes, con 42 grandes medallas de oro, 57 medallas de oro y 6 premios especiales, entre el que se encuentra el Premio Mundial de Vinos Extremos a la región con mayor participación.
El Gran Premio Cervim 2026, otorgado al vino con mejor puntuación absoluta del certamen, fue concedido a Pico Cho Marcial Afrutado 2025, elaborado por la SAT Viticultores Comarca de Güímar (DOP Valle de Güímar). Además, la entidad obtuvo el Premio Especial Cervim 2026, concedido a la empresa con mejor puntuación.
La viticultura heroica canaria consiguió 105 premios, 14 más que el pasado año, en la 34ª edición del Mondial des Vins Extrêmes, un certamen organizado por el Centro de Investigación, Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (Cervim) y cuya fase final fue el 25 y 26 de agosto en Italia.
Las elaboraciones del Archipiélago recibieron 14 galardones más que en la anterior ocasión, con 42 grandes medallas de oro, 57 medallas de oro y 6 premios especiales. Entre estos últimos figura el Premio Mundial de Vinos Extremos 2026, otorgado a la región con mayor números de vinos presentados. Concretamente, este año hubo más de 200 vinos canarios inscritos, lo que supone un nuevo récord. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, resalta que este resultado refleja “el talento, el esfuerzo y la dedicación de los viticultores, bodegueros y enólogos de Canarias”. A su entender, “este hito demuestra la eficacia del trabajo conjunto para impulsar la promoción de nuestros vinos”.
Algunos de los factores que definen la viticultura heroica son una tipología de cultivo condicionada por la dificultad de las condiciones geográficas, como desniveles superiores al 30%, una altitud elevada o zonas aisladas y pequeñas, circunstancias que hacen obligatorio el trabajo manual. Tal es su complejidad que estos viñedos son poco comunes y representan solo un 5% de la viña europea.
En total, el concurso contó con 1.175 producciones de 432 empresas procedentes de 22 países, lo que supone las mejores cifras de la historia del concurso. Recibieron medallas diez de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de Canarias. La más galardonada fue la DOP Islas Canarias, con 25 medallas, seguida de la DOP Abona ( 22 reconocimientos), la DOP Tacoronte-Acentejo (14), la DOP Valle de Güímar (8), la DOP Lanzarote (7), la DOP Gran Canaria (6), la DOP La Gomera y la DOP El Hierro (con 5 cada una), la DOP La Palma (4) y la DOP Valle de La Orotava (3).