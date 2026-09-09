Noche complicada en las carreteras de Tenerife: un vuelco y un coche en llamas

Un vehículo sufrió un vuelco total en la TF-5, en dirección Santa Cruz de Tenerife y a la altura de Somosierra, durante la noche de este martes, según ha informado Bomberos de Tenerife.
El accidente se produjo sobre las 22.00 horas. Efectivos del parque de Santa Cruz acudieron al lugar y procedieron a controlar y revisar la zona para garantizar la seguridad.
Los bomberos también colaboraron con las fuerzas de seguridad en la retirada del vehículo y la limpieza de la calzada.
Hasta el lugar se desplazaron igualmente agentes de la Guardia Civil y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). La información facilitada por Bomberos de Tenerife no precisa si hubo personas heridas ni las causas del accidente.
Un vehículo arde en plena TF-1
La noche dejó además otra intervención destacada en las carreteras de Tenerife.
Sobre las 22.40 horas, bomberos con base en el parque de Güímar fueron requeridos para extinguir el incendio de un vehículo en la TF-1, en dirección sur, a la altura de Punta Prieta, en Güímar.
A su llegada, los efectivos procedieron a apagar las llamas. En el operativo participaron también bomberos voluntarios del municipio.
Horas antes, aproximadamente a las 20.40, efectivos del mismo parque habían sido movilizados por un incendio de rastrojos en una finca de El Socorro, también en Güímar.
En esa intervención colaboraron agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil.
Nuevo incendio durante la madrugada en Arico
La actividad de los servicios de emergencia continuó durante la madrugada de este miércoles.
Sobre las 03.30 horas, los bomberos del parque de Güímar fueron movilizados nuevamente para intervenir en un incendio de cartones y basura registrado en la calle La Constitución, en el municipio de Arico.
Bomberos de Tenerife informó así de varias intervenciones concentradas en pocas horas, entre ellas dos incidentes en las principales autopistas de la Isla.