El Cabildo de Tenerife reconoce que la falta de personal afecta al servicio del tranvía

El Cabildo de Tenerife ha reconocido que la falta de personal en Metropolitano está afectando a la calidad del servicio del tranvía, especialmente a la regularidad de las frecuencias de paso. La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha admitido este viernes, 30 de octubre, que existen carencias de trabajadores en distintos departamentos de la empresa pública.
La responsable de Movilidad ha explicado durante el Pleno del Cabildo que el problema afecta tanto a los conductores como a las áreas de administración, regulación y mantenimiento, lo que dificulta el funcionamiento habitual de la compañía y ralentiza su gestión.
“Tenemos problemas en todas las áreas de gestión, administración y planificación, y eso hace que se ralentice nuestro trabajo”, ha señalado García en respuesta a las preguntas del Grupo Socialista.
El PSOE denuncia la saturación del tranvía de Tenerife
El debate se ha producido después de que el portavoz socialista, Aarón Afonso, trasladara al Pleno las quejas de los trabajadores por el presunto incumplimiento de los acuerdos que permitieron poner fin a la huelga del tranvía en enero.
Afonso ha advertido de que el servicio ha empeorado durante los últimos meses, con problemas que afectan directamente a los pasajeros. Según ha denunciado, la saturación llega a ser tan elevada que, en numerosas ocasiones, los usuarios ni siquiera caben en las plataformas de las paradas mientras esperan la llegada del tranvía.
“Tenemos un problema y nos gustaría saber qué es lo que pasa en la empresa”, ha manifestado el portavoz socialista, quien ha cuestionado las razones por las que no se han ejecutado todos los compromisos laborales y por las que persisten los problemas en el servicio.
La situación coincide con un incremento de la demanda del transporte público asociado a su gratuidad, una circunstancia que también preocupa a la consejera de Movilidad.
Qué ocurre con los acuerdos que pusieron fin a la huelga
Eulalia García ha defendido que Metropolitano continúa trabajando para cumplir los compromisos alcanzados con los trabajadores, aunque ha reconocido que los avances se producen a ritmos diferentes. La consejera no ha concretado un porcentaje de ejecución, si bien ha asegurado que el grado de cumplimiento es “bastante alto”.
Entre las medidas que ya se han adoptado figuran la firma del protocolo de accidentes e incidentes, la planificación de actividades preventivas, la realización de un simulacro de emergencia y la aprobación del plan de igualdad.
También ha indicado que ha finalizado la formación eléctrica en energía y que se ha priorizado la formación presencial. Sin embargo, otras actuaciones continúan pendientes, entre ellas la sustitución definitiva de materiales relacionados con la presencia de polvo, la revisión de la evaluación de riesgos laborales y la actualización de los protocolos de vigilancia.
García ha reconocido que las mejoras laborales nunca son “suficientes”, por lo que ha insistido en la necesidad de continuar trabajando mediante la negociación colectiva. La responsable insular también ha negado que el gerente de Metropolitano, Pedro Ribeiro, haya dimitido, frente a lo apuntado por el Grupo Socialista durante la sesión plenaria.
La falta de personal y las frecuencias del tranvía
Los problemas de plantilla ya habían sido denunciados por los representantes sindicales de Metropolitano.
Comisiones Obreras reclamó recientemente la intervención del Cabildo ante lo que considera un deterioro de las condiciones laborales y del servicio, además del bloqueo de la negociación colectiva.
Por su parte, Metropolitano ha comunicado medidas para reforzar sus recursos humanos, entre ellas la incorporación de personal de mantenimiento, la ampliación del equipo de regulación y la previsión de contratar nuevos conductores.
Pese a estos avances, el reconocimiento realizado por la consejera confirma que la falta de trabajadores continúa afectando a la regularidad del tranvía de Tenerife, mientras la empresa sigue trabajando en los compromisos laborales pendientes.