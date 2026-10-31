Halloween con paraguas en Canarias: la Aemet anuncia lluvias y tormentas

La previsión meteorológica para hoy indica que habrá intervalos de nubosidad baja en costas durante la madrugada, y de medias en general a partir de la mañana.
Después mediodía se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas en medianías y cumbres, donde podrán ser persistentes y en el norte y nordeste no se descarta que vengan acompañadas de algún chubasco y tormenta aislada, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo de dirección variable, rolando a sur a partir de la mañana y en cumbres, moderado del suroeste, ocasionalmente fuerte.
En Gran Canaria habrá intervalos de nubes medias y altas con predominio de las bajas en el norte y este a primeras horas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios salvo ligeros ascenso de las máximas en medianías y en el suroeste. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo de componente este, ligeramente más intenso en costas del sur y norte, rolando a suroeste en cumbres.