El Gobierno declara la alerta por lluvias en Tenerife ante la llegada de una borrasca

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por lluvias en el área metropolitana de Tenerife a partir de las 12:00 horas de mañana, domingo 1 de noviembre, ante las previsiones de un episodio de precipitaciones intensas que podría venir acompañado de tormentas en distintos puntos del Archipiélago.
La decisión, adoptada por la Dirección General de Emergencias, responde a la última información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La situación más adversa se espera en el área metropolitana de Tenerife, donde la Aemet ha elevado a naranja el aviso por lluvias, con acumulaciones previstas de 30 milímetros, equivalentes a 30 litros por metro cuadrado, en apenas una hora.
Este aviso permanecerá vigente desde las 12:00 horas del domingo hasta las 00:00 horas del lunes 2 de noviembre. Además, existe riesgo de que se registren acumulaciones significativas de precipitaciones durante un periodo de 12 horas en esta misma zona.
Prealerta por lluvias en otras cinco islas
Mientras el área metropolitana de Tenerife permanecerá en alerta, El Hierro, La Palma, La Gomera y el resto de Tenerife continuarán en situación de prealerta por lluvias. Esta misma declaración se aplicará a Gran Canaria.
Las previsiones apuntan a que durante el domingo podrán registrarse chubascos localmente fuertes en las islas occidentales y en el norte de Gran Canaria, aunque su intensidad y distribución podrían variar considerablemente de unas zonas a otras.
La inestabilidad no desaparecerá con el comienzo de la próxima semana. Durante el lunes 2 de noviembre se mantiene la posibilidad de precipitaciones localmente fuertes en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, especialmente entre las 00:00 y las 18:00 horas.
En principio, no se espera que el episodio se extienda de manera significativa hacia las islas más orientales, mientras que en Gran Canaria la mayor probabilidad de lluvias se concentra durante la jornada dominical.
Prealerta por tormentas desde este sábado
A la alerta por lluvias se suma una nueva declaración de prealerta por tormentas en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y el norte de Gran Canaria, que entrará en vigor a las 21:00 horas de este sábado 31 de octubre.
Según la Dirección General de Emergencias, la inestabilidad atmosférica favorecerá la aparición de actividad tormentosa que podría alcanzar una intensidad importante de forma puntual y localizada.
Los primeros episodios se esperan durante las últimas horas de la tarde de este sábado, con mayor probabilidad de afectar inicialmente a La Palma y El Hierro.
Posteriormente, la actividad tormentosa podría desplazarse progresivamente hacia el este y alcanzar La Gomera, Tenerife y el norte de Gran Canaria a partir de la mañana del domingo.
Durante el lunes continuará existiendo la posibilidad de tormentas en las cuatro islas occidentales.
El Gobierno de Canarias advierte de posibles cambios en las previsiones
La Dirección General de Emergencias ha señalado que existe una elevada incertidumbre sobre la localización exacta, la intensidad y la duración de las precipitaciones y tormentas previstas para los próximos días.
Por este motivo, no se descartan cambios en la evolución del episodio, incluida la posibilidad de que la actividad tormentosa termine afectando a otras islas del Archipiélago.
El Ejecutivo autonómico mantendrá el seguimiento de la situación meteorológica y actualizará las declaraciones de alerta y prealerta si las condiciones previstas experimentan modificaciones.