La Aemet eleva a naranja el aviso por tormentas y lluvias en Santa Cruz para este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por lluvias y tormentas en Canarias para este domingo, 1 de noviembre, ante la llegada de un episodio de inestabilidad que afectará principalmente a las islas occidentales y que podría dejar precipitaciones de cierta intensidad durante buena parte de la jornada.
Uno de los puntos de atención será el área metropolitana de Tenerife, que incluye Santa Cruz de Tenerife, donde se prevén precipitaciones coincidiendo con la celebración del partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra a las 20.00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
La información meteorológica consultada recoge avisos amarillos por lluvias y tormentas en el área metropolitana desde las 12.00 hasta las 23.59 horas del domingo, con posibilidad de alcanzar 15 litros por metro cuadrado en una hora. La probabilidad indicada para esta zona se sitúa entre el 10 y el 40%.
La Palma, bajo aviso por lluvias y tormentas durante todo el domingo
La Aemet también mantiene avisos amarillos por precipitaciones y fenómenos tormentosos en La Palma, donde la situación de inestabilidad se prolongará durante toda la jornada.
En concreto, las zonas afectadas serán las cumbres, el este y el oeste de la Isla. En estos tres sectores se esperan acumulaciones de hasta 15 milímetros en una hora, con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70%.
Los avisos comenzarán a las 00.00 horas del domingo y permanecerán activos hasta las 23.59 horas, tanto por lluvias como por tormentas.
El Hierro y La Gomera también figuran entre las islas con avisos meteorológicos para el domingo. En El Hierro comenzarán a las 06.00 horas, mientras que en La Gomera se activarán a partir del mediodía.
Una borrasca aumenta la inestabilidad en Canarias
Este episodio meteorológico está relacionado con la aproximación de una borrasca aislada al oeste del Archipiélago, asociada a una depresión en niveles altos, que favorecerá la entrada de bandas de precipitaciones.
Según ha informado el Gobierno de Canarias, las primeras lluvias podrían afectar a La Palma y El Hierro desde las últimas horas de este sábado, extendiéndose progresivamente hacia La Gomera y Tenerife durante el domingo.
La Dirección General de Emergencias ha advertido de que existe incertidumbre respecto a la trayectoria de la borrasca y a la intensidad de las precipitaciones, por lo que la previsión podría experimentar cambios en las próximas horas.
Ante esta situación, se recomienda prestar atención a las actualizaciones de los avisos meteorológicos, extremar la precaución en los desplazamientos y evitar atravesar zonas inundadas o cauces de barrancos durante episodios de lluvia intensa.